EY Entrepreneur Of The Year 2023: Die Finalistinnen und Finalisten stehen fest

Zürich – Die Finalistinnen und Finalisten des 26. Wettbewerbs des EY Entrepreneur Of The Year 2023 stehen fest. Seit heute sind die 15 Unternehmer-Persönlichkeiten für die diesjährige Ausgabe des prestigeträchtigen Awards bekannt. Insgesamt 44 Unternehmen haben sich 2023 für dieses Programm beworben, nun hat die unabhängige Jury entschieden, wer am 27. Oktober in den verschiedenen Unternehmerkategorien für den EY Entrepreneur Of The Year 2023 im Final steht.

Sascha Stahl, Programm Partner des EY Entrepreneur Of The Year Switzerland kommentiert: «Wir sind stolz, seit über einem Viertel Jahrhundert herausragendes Unternehmertum in der Schweiz zu fördern. Seit Monaten arbeiten wir und die unabhängige Jury daran, die Finalistinnen und Finalisten auszuwählen. Wir sind beeindruckt vom Engagement und Innovationsgeist der Unternehmer-Persönlichkeiten. Spitzenreiter unter den Kantonen ist in diesem Jahr der Kanton Waadt: Drei Unternehmen aus diesem Kanton sind zu Finalisten gekürt worden. Daneben ist auch der Kanton Tessin mit einem bekannten Namen vertreten.»

Frédéric Tissot, Direktor Entrepreneurship & Family Enterprise Suisse romande von EY, ergänzt: «Die Romandie ist in diesem Jahr sehr prominent vertreten – sechs Unternehmen aus den Kantonen Genf, Waadt und Freiburg sind als vielversprechende Finalisten dabei und die Westschweiz dominiert zwei unserer Kategorien.»

Verliehen werden die Auszeichnungen in den vier Kategorien «Industrie, High-Tech & Life Sciences», «Dienstleistung & Handel», «Family Business» sowie «Emerging Entrepreneur». Erfahren Sie mehr über die Personen, die im engeren Rennen um die begehrteste Auszeichnung für unternehmerisches Schaffen stehen. Die Siegerinnen und Sieger werden am 27. Oktober 2023 bei einer feierlichen Gala in Lausanne gekürt.

Kategorie «Industrie, High-Tech & Life Sciences»

Olivier Gaudin, SonarSource SA (GE)

Olivier Gaudin ist Mitbegründer und CEO von SonarSource, einem Technologieanbieter, der es Entwicklern ermöglicht, intuitive «Clean Codes» zu schreiben, die sehr stabil und effizient wartbar sind. Durch ihre einzigartige Methodik «Clean as You Code» hat die Gesellschaft sieben Millionen Entwickler und 400.000 Organisationen auf der ganzen Welt in die Lage versetzt, systematisch bessere Software zu entwickeln.

Emile de Rijk, SWISSto12 SA (VD)

Emile de Rijk ist Mitbegründer und CEO von SWISSto12, einem Spin-off der EPFL und heute ein führender Hersteller von Bauteilen für die Telekommunikationsbranche. Mit hochmodernen 3D-Druckern fertigt das Unternehmen eine ganz neue Generation von Telekommunikationssatelliten. Zusätzlich zu seinem Raumfahrtportfolio bietet das Unternehmen Telekommunikations-, Überwachungs- und Radaranwendungen für die Luftfahrtindustrie an.

Luca Santarelli, VectivBio AG (BS)

Luca Santarelli ist CEO und Gründer von VectivBio in Basel. Das Biotech-Unternehmen konzentriert sich auf die Entdeckung und Entwicklung von Therapien für schwere seltene Krankheiten. Nachdem er Leiter der Abteilung Neurowissenschaften und seltene Krankheiten der Roche Holding AG war, gründete Luca die Firma Therachon und verkaufte sie erfolgreich an Pfizer. Mit VectivBio hat er ein weiteres äusserst erfolgreiches Biotech-Unternehmen gegründet, das an der NASDAQ notiert ist.

Kategorie «Dienstleistung & Handel»

Paul Fritz, Home Instead Holding AG (BL)

Paul Fritz ist Inhaber und Geschäftsführer der Home Instead Holding in Rheinfelden. Das Unternehmen ist die grösste Seniorenpflege-Organisation weltweit und damit eine echte Alternative zu Seniorenheimen. Home Instead wurde 1994 in den USA gegründet. Paul Fritz kaufte zunächst die Schweiz aus dem Franchise heraus. Heute gehören zur Home Instead Gruppe der Schweiz auch Frankreich, Irland, die Niederlande, Australien und Neuseeland.

Almaz Alsenov & Anel Alsenova, Harvest Group SA (VD)

Die Geschwister Almaz Alsenov und Anel Alsenova sind Gründer der Harvest Group, einem internationalen Händler und Vertreiber von Agrarprodukten. Eine herausragende Stärke des Unternehmens ist die Verwaltung der Lieferketten durch personalisierte Logistik-, Finanz- und Risikominderungsdienste sowie die Schaffung strategischer Partnerschaften mit einer begrenzten Anzahl renommierter Landwirte und Logistikanbieter.

Marcin Pietrzyk, Unit8 SA (VD)

Marcin Pietrzyk ist Gründer und CEO von Unit8. Das Unternehmen ist ein führender Dienstleister für die digitale Transformation mit der Mission, nicht-digitale Unternehmen, Institutionen und Branchen dabei zu unterstützen, ihre digitale Transformation zu beschleunigen und ihren Verpflichtungen gegenüber Wirtschaft und Gesellschaft mit Daten, Advanced Analytics und KI nachzukommen.

Kategorie «Family Business»

Daniel Bossard, Bossard Gruppe (ZG)

Daniel Bossard ist CEO und Vertreter der siebten Generation der Bossard Gruppe in Zug. Das Unternehmen ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen in der industriellen Verbindungs- und Montagetechnik. Daniel vereint vorbildlich die Führung von Familie und Unternehmen, in einem hart umkämpften Markt, und das über Generationen hinweg.

Matteo Alberto Centonze, Emanuele Centonze Holding AG (TI)

Matteo Centonze ist Group CEO der Emanuele Centonze Holding AG in Balerna. Das Tessiner Unternehmen ist ein internationaler Vertreiber von chemischen Rohstoffen, Erdöl- und Energieprodukten. Matteo repräsentiert die vierte Generation einer weit vernetzten Unternehmerfamilie, die auf eine lange Tradition im Handel mit Rohstoffen aus der Südschweiz zurückblickt.

Camille Vial, Managing Partner, Mirabaud Group (GE)

Camille Vial ist geschäftsführende Gesellschafterin der Mirabaud-Gruppe, einer internationalen Bank- und Finanzgruppe mit zweihundertjähriger Geschichte. Mirabaud verfolgt seit 1819 eine langfristige Vision, pflegt dabei ihren Unternehmergeist und bleibt ihren Wurzeln treu. Camille repräsentiert die siebte Generation der Gründerfamilien.

Kategorie «Emerging Entrepreneur»

Majbritt Byskov-Bridges & Mine Uran, Alver World SA (FR)

Majbritt Byskov-Bridges und Mine Uran sind Gründerinnen von Alver World, einem Schweizer Foodtech-Unternehmen, das SuperFood aus seinen einzigartigen Golden Chlorella-Mikroalgen herstellt. Majbritt und Mine engagieren sich für eine ressourcenschonende Entwicklung von Nahrungsmitteln für die gesamte Weltbevölkerung und die Zukunft unseres Planeten.

David Gugelmann, Exeon Analytics AG (ZH)

David Gugelmann ist Gründer und CEO von Exeon Analytics in Zürich. Das ETH Spin-Off ist ein preisgekrönter Entwickler von Produkten zur Bekämpfung von Cyberangriffen. David und sein Team widmen sich voll und ganz dem Schutz der Unternehmens-IT durch KI-gesteuerte Sicherheitsanalysen. Seine Lösungen erkennen und verhindern Cyberangriffe sowie Insider-Bedrohungen.

Judith Häberli & Robert Ruttmann, Urban Connect AG (ZH)

Judith Häberli und Robert Ruttmann sind die Gründer der ersten wirklich CO2-neutralen Mobilitätsplattform Urban Connect in Zürich. Sie bieten ein Ökosystem emissionsarmer, gemeinsam genutzter Fahrzeuge, wie E-Scooter, E-Bikes, und E-Autos, mit Zugang zum öffentlichen Nahverkehr.

(EY/mc/ps)

