Obwaldner Kantonalbank erwirbt Grundeigentum in Sarnen Nord

Sarnen – Die Obwaldner Kantonalbank (OKB) erwirbt von der Sika Manufacturing AG Grundeigentum. Der Schritt ist Teil der neuen Immobilienstrategie der OKB und soll zum nachhaltigen Erfolg von Obwalden beitragen. Es soll ein Generationenprojekt werden und Obwalden als Wirtschaftsraum weiter stärken.

Am 20. Dezember 2022 hat die OKB weiteres Grundeigentum in Sarnen Nord erworben. Verkäuferin ist die Sika Manufacturing AG, die nicht verwendete Grundstücke veräusserte. Die drei Kaufobjekte befinden sich in der Nachbarschaft des OKB-Hauptsitzes. Es handelt sich um ein Industriegebäude, ein unbebautes Grundstück sowie ein Bürogebäude im Baurecht. Nutzen und Schaden sind per 31. Dezember 2022 an die OKB übergegangen. Die OKB will damit einen Beitrag zum nachhaltigen Erfolg von Obwalden leisten.

Verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten

Bankratspräsident Daniel Dillier sagt: «Wir wollen das Gebiet Sarnen Nord aufwerten, beleben und attraktiv gestalten. Dass wir diese drei Objekte erwerben konnten, eröffnet uns grosse Chancen.» Zurzeit werden verschiedene Varianten für mögliche Entwicklungen geprüft. Voraussichtlich werden neue Wohn- und Gewerberäume entstehen. «Wir haben eine klare Vision, aber die Umsetzung passiert nicht von heute auf morgen. Wenn wir den Ort nachhaltig entwickeln möchten, braucht es Zeit. Wir sehen es als Generationenprojekt.»

OKB verfolgt eine neue Immobilienstrategie

Der Erwerb dieser Grundstücke passt in die Strategie 2022+ der OKB. Das Sicherstellen und Diversifizieren der Erträge ist eines von drei strategischen Zielen, welche die OKB mit ihrer neuen Strategie verfolgt. CEO Margrit Koch erklärt: «Mit der Diversifikation der Erträge einher geht unsere neue Immobilienstrategie. Dass wir nun direkt in unserer Nachbarschaft Grundeigentum kaufen konnten, ist ein grosser Glücksfall – für uns, für Sarnen sowie für den Kanton Obwalden.»

Vor über sechs Jahren, im September 2016, hat die OKB das Bauland für ihren neuen Hauptsitz im Gebiet Feld übernommen. Das war gleichzeitig der Startschuss für die Entwicklung dieses Ortsteils. Ende August 2021 eröffnete sie ihren neuen Hauptsitz nach rund zweijähriger Bauzeit. Im November 2021 folgte der Spatenstich eines weiteren Projekts in Sarnen Nord, bei dem die OKB als Partnerin agiert: Mit dem Projekt QUBO entsteht ein Ort für Innovation, Unternehmertum und branchenübergreifende Zusammenarbeit. Im Herbst 2023 wird der erste Teil bezogen. (mc/pg)