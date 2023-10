SPGI Zurich AG: In Kreuzlingen 26’000 m2 grosses Areal erfolgreich vermittelt

Zürich – Im Auftrag der Eigentümerin Vetrotech Saint-Gobain (International) AG konnte die SPGI Zurich AG ein Grundstück in Kreuzlingen veräussern.

Das Areal in der Nähe des Bodensees beinhaltet eine grossflächige Liegenschaft der Glasverarbeitungsindustrie sowie einen Anteil Wohn- und Gewerbebauland. Die Liegenschaft präsentiert sich in vollvermietetem Zustand. SPGI Zurich konnte das Areal an ein Ostschweizer Bau- und Immobilienunternehmen vermitteln. Mit dem Transaktionsmandat beauftragt wurde SPGI von der Eigentümerin Vetrotech Saint-Gobain (International) AG.

Dr. Martin Greiner, Head Investment Advisory bei SPGI Zurich: «Es freut uns, dass wir unsere Expertise im Verkauf von grossflächigen Industriearealen erneut gewinnbringend einsetzen konnten.» Robert Hauri, CEO/Co-Owner SPGI Zurich, ergänzt: «Trotz des anspruchsvollen Marktumfelds konnte ein für alle involvierten Parteien erfreuliches Resultat erzielt werden.» (SPGI Zurich/mc/ps)