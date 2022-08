Zürich – Die SPGI Zurich AG hat die Unisys (Schweiz) GmbH bei der Suche und Anmietung einer neuen Bürofläche in Zürich unterstützt.

Die Schweizer Niederlassung des internationalen IT-Unternehmens Unisys hatte SPGI Zurich beauftragt, einen neuen, zentralen Standort für seinen bisherigen Hauptsitz in Thalwil zu finden. An der Josefstrasse 218 im boomenden Zürcher Stadtkreis 5 konnte SPGI Zurich eine geeignete Bürofläche anmieten. Unisys bezieht die 517 m2 grossen Fläche per Ende Jahr. (SPGI/mc)