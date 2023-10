SPGI Zurich: Zwei Büroetagen an der Usteristrasse 19 in Zürich vermietet

Zürich – Im Auftrag der Eigentümerin Walim AG konnte SPGI Zurich für die exklusive Liegenschaft direkt am Zürcher Löwenplatz zwei neue Mieter gewinnen. Die beiden Flächen wurden komplett saniert.

Die denkmalgeschützte Liegenschaft befindet sich an attraktivster Lage in der Zürcher City, direkt am Löwenplatz. Die Eigentümerin Walim AG hatte SPGI Zurich beauftragt, zwei frisch sanierte, fertig ausgebaute Büroflächen neu zu vermieten. Für die Flächen konnte SPGI Zurich zwei renommierte Zürcher Unternehmen als neue Mieter gewinnen: die Global Services Management AG, eine Finanzdienstleisterin im Bereich Private Equity, und die auf IT-Lösungen für Immobilienfirmen spezialisierte eMonitor AG. (SPGI Zurich/mc/ps)