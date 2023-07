Varia US Properties: Verkauf von nicht-strategischen Liegenschaften erzielt 200 Mio Dollar in Q2

Zug – Varia US Properties hat im 2. Quartal insgesamt acht nicht-strategische Liegenschaften erfolgreich verkauft. Trotz des anhaltenden Drucks auf die Bewertung von Immobilien war Varia in der Lage, diese Objekte um oder über ihrer jeweiligen letzten externen Bewertung zu veräussern.

Infolgedessen erzielte das Unternehmen einen Gesamtverkaufspreis von USD 200 Mio., was

einer durchschnittlichen internen Bruttorendite (Internal Rate of Return, IRR) von 20,2% und

einem durchschnittlichen Bruttomultiple auf das investierte Kapital (Multiple on Invested

Capital, MOIC) von 2,05 entspricht. Weitere Details werden am 31. August 2023 mit den

Halbjahresergebnissen 2023 des Unternehmens bekannt gegeben.

Nach den Hypothekenrückzahlungen und den Zahlungen für die Verkaufskosten wurde der

grösste Teil des Nettoerlöses zur Stärkung der Rücklagen für den künftigen Investitionsbedarf

(CAPEX) sowie zur Rückzahlung der Unternehmensanleihe VAR19 (fällig am 20. Juni 2023)

und variabel verzinsliche Verbindlichkeiten mit höheren Zinssätzen verwendet. Der

verbleibende Erlös steht dem Unternehmen zur Verfügung, und der Verwaltungsrat wird zu

gegebener Zeit über seine Verwendung entscheiden.

Mit diesen Verkäufen setzte Varia seine Strategie fort, nicht-strategische Liegenschaften zu

veräussern und die Qualität des Portfolios weiter zu verbessern, indem man sich aus tertiären

Märkten zurückzieht und auf besser gelegene und neuere Immobilien konzentriert. Per 30.

Juni 2023 besteht das Portfolio von Varia US Properties aus 33 Liegenschaften mit insgesamt

9’170 Wohnungen. (Varia/mc)