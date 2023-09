AMAG Gruppe produziert 2,16 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr

Cham – Ein Teil der Nachhaltigkeits- und Klimastrategie der AMAG Gruppe ist eine umfassende PV-Initiative. So wurden bislang auf Dächern der AMAG Gruppe und ihrer Tochterunternehmen Solarpanelen mit einer Gesamtfläche von über 26’600 Quadratmetern verbaut. Diese liefern zusammen über 2,16 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr.

Was 2008 mit der damals im Kanton Zürich grössten Solaranlage auf dem Dach des Zentralersatzteillagers in Buchs begonnen hat, wird nun stetig weiterentwickelt. Seit der Inbetriebnahme der ersten Photovoltaikanlage sind 24 weitere dazugekommen. Insgesamt produzieren sie rund 2,16 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr und bedecken eine Fläche von über 26’000 Quadratmetern. Die von der AMAG produzierte Strommenge entspricht in etwa dem jährlichen Verbrauch von 864 Dreipersonenhaushalten (Mehrfamilienwohnungen). Diese Energie wird von den AMAG Betrieben für den Eigengebrauch genutzt, beispielsweise um Maschinen in den Garagen anzutreiben. Allfällige überschüssige Produktion wird in das öffentliche Stromnetz eingespeist.

Weitere Photovoltaikanlagen stehen in den Startlöchern oder sind schon fast fertig gebaut. So werden in den restlichen Monaten des Jahres 2023 voraussichtlich noch 11 weitere Anlagen ans Stromnetz angeschlossen. Insgesamt bedecken die im restlichen Verlauf des Jahres fertiggestellten Anlagen eine Fläche von über 12’000 Quadratmetern. Weitere knapp 17’000 Quadratmeter an Solarpanelen sind für das Jahr 2024 schon geplant.

Damit ist die AMAG Gruppe gut auf Kurs: Sie arbeitet weiter intensiv daran, ihr sich selbst gestecktes Ziel – etwa 75’000 Quadratmeter Dachfläche mit Solarpanelen zu bedecken – bis zum Jahr 2025 zu erreichen. (mc/pg)

AMAG Group