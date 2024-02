AXA Schweiz: Volker Reinthaler wird neuer Chief Financial Officer

Winterthur – Interne Nachfolge in der Geschäftsleitung der AXA Schweiz: Volker Reinthaler, bisher Chief Risk Officer, wird per 1. März 2024 Chief Financial Officer des grössten Schweizer Allbranchenversicherers. Er übernimmt die Funktion von Alain Zweibrucker, der per 1. Januar zum CEO der AXA UK Retail ernannt worden ist.

Der 47-jährige Reinthaler ist seit 2021 Chief Risk Officer des Unternehmens. Davor leitete er vier Jahre lang das Pricing and Controlling im Sachversicherungsgeschäft, nachdem der frühere Senior Market and Credit Risk Manager bei der AXA Gruppe 2012 als Head of Asset Management Liability zur Schweizer Tochter gestossen war. Vor seinem Wechsel zur AXA arbeitete Volker Reinthaler bei J.P. Morgan und Goldman Sachs in London.

Volker Reinthaler studierte Volkswirtschaft in Konstanz und Bonn und erlangte 2005 seinen Doktortitel in quantitativer Ökonomie in Barcelona, Spanien. Der schweizerisch-deutsche Doppelbürger lebt mit seiner Familie seit bald 15 Jahren in der Stadt Zürich. (mc/pg)

