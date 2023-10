Faire Zusatzversicherung für Frauen – elleXX und Groupe Mutuel kooperieren

Zürich – Die Finanzplattform für Frauen, elleXX, und die Krankenversicherung Groupe Mutuel gehen neue Wege in der Frauengesundheit. Der Versicherer und die grösste Finanzgemeinschaft der Frauen in der Schweiz arbeiten zusammen, um eine neue Zusatzversicherung zu fördern, die von der Groupe Mutuel lanciert wurde. Die Begleitung von Frauen bei der Geburt durch Doulas und frauen- freundliche Präventionsleistungen sind das gemeinsame Ziel.

Die unabhängige Finanzplattform elleXX schliesst finanzielle Lücken zwischen den Geschlechtern, unter anderem mit einem Vorsorge-, Aktien- oder Rechtsschutzprodukt – von Frauen für Frauen. Nun kommt eine weitere Produktinnovation hinzu.

Das Produkt Optimum der Groupe Mutuel ist schweizweit eine der ersten Zusatzversicherungen, die die Kosten von Doulas, das sind nicht medizinische Geburtsbegleiterinnen, übernimmt. Diese Innovation ist in Kooperation mit elleXX gelungen. Dabei ist ein umfangreiches Produkt entstanden, dass die Bedürfnisse von Frauen in verschiedenen Lebensphasen deckt. Und das zu einem fairen Preis. Health und Wealth gehen hier Hand in Hand.

Der elleXX Unterschied: Fokus auf Geburtserfahrungen

Geburtserfahrungen können für Frauen traumatisch enden. Studien zeigen, dass 20 Prozent der Mütter den Ort der Geburt, meist ein Spital, traumatisiert verlassen. Mit beträchtlichen Folgen: 10 Prozent der Mütter zeigen in den ersten Wochen nach der Geburt eine Anpassungsstörung – mit Folgen für die ganze Familie und die Gesellschaft.

elleXX Co-Gründerin, Nadine Jürgensen, sagt: «Meine eigene Erfahrung bei den Geburten meiner beiden Kinder hat mir gezeigt, dass es dringend eine bessere Betreuung unter der Geburt braucht. Die Wünsche der Frauen müssen gehört werden, und eine Doula kann sie dabei unterstützen. Wir drei Gründerinnen sind allesamt Mütter und konnten eigene Erfahrungen einbringen sowie Produkte-Innovationen anregen. Wir hoffen, dass wir Geburten nun für viele Frauen mit Optimum verbessern können.»

Optimum beteiligt sich als eine der ersten schweizerischen Zusatzversicherungen an den Kosten für Doulas, die Frauen vor, während und nach der Geburt emotional und körperlich begleiten. Die Erfahrung und zahlreiche Studien zeigen, dass diese umsichtige und schöne Art der Begleitung den Verlauf einer Geburt positiv beeinflusst.

Darüber hinaus bietet das neue Produkt weitere Stützen, die für Mütter wichtig und bei anderen Zusatzversicherungen häufig nicht gedeckt sind, wie beispielsweise Kurse zur Wiederherstellung des Beckenbodens oder Gespräche bei perinataler Trauer.

Frauenfreundliche und faire Krankenzusatzversicherung

Patrizia Laeri, CEO von elleXX sagt: «Wir hören auf die Pain Points unserer Community. Wir verbessern das, was unseren Nutzerinnen besonders weh tut. Wir haben Tausende elleXX-Nutzerinnen befragt. Der Wunsch nach einer frauenfreundlichen und günstigen Gesundheitsversicherung war besonders gross.»

Das gemeinsame Ziel von elleXX und Groupe Mutuel – die auch die einzigartige Femtech-Innovationsplattform Tech4Eva zusammen mit dem EPFL Innovation Park ins Leben gerufen hat – ist es, die Gesundheit von Frauen nachhaltig zu verbessern. Deshalb setzen die Partnerinnen mit Optimum auch ein besonderes Augenmerk auf präventive Massnahmen.

Optimum gleicht vieles aus, was in der Grundversicherung nicht gedeckt ist: etwa zusätzliche Ultraschalluntersuchungen und gynäkologische Vorsorgeuntersuchungen, alternative Therapieformen wie Ostheopathie-Sitzungen, Psychotherapie oder die Mammographie. Damit möchten die Partnerinnen elleXX und Groupe Mutuel Frauengesundheit fördern. (elleXX/mc/hfu)