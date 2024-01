Joséphine Chamoulaud wird neue CEO des Online-Versicherers Smile

Stettbach – Joséphine Chamoulaud übernimmt per 1. Februar 2024 die Funktion des CEO von Smile. Die bisherige Leiterin Marketing, Branding & Digital Experience beim führenden Online-Versicherer der Schweiz, folgt damit auf Pierangelo Campopiano, der auf eigenen Wunsch eine neue Herausforderung innerhalb der Versicherungsbranche annimmt.

In der Leitung des führenden Schweizer Online-Versicherers Smile kommt es zu einem Wechsel: Der bisherige CEO Pierangelo Campopiano hat sich entschieden, eine neue Herausforderung innerhalb der Versicherungsbranche anzunehmen. Unter seiner Leitung hat Smile die führende Position im Schweizer Online-Versicherungsmarkt weiter ausgebaut und ist stets deutlich über dem Markt gewachsen. In dieser Zeit hat sich Smile einen Namen als Innovator in der Versicherungsbrache gemacht; unter anderem mit dem jüngst lancierten Freemium Modell, dem ersten in Europa. Im Jahr 2022 folgte der Schritt auf den europäischen Markt, indem das Geschäftsmodell von Smile nach Österreich skaliert wurde. Spanien folgte als zweiter Markt ausserhalb der Schweiz ein Jahr später.

Erfolgreiche Nachfolgerin aus den eigenen Reihen

Massgeblich mitverantwortlich für die positive Entwicklung und die Internationalisierung von Smile in den letzten Jahren war Joséphine Chamoulaud. Mit der bisherigen Leiterin Marketing, Branding & Digital Experience und designierten CEO von Smile, welche ihre neue Funktion am 1. Februar 2024 antritt, konnte ein erfahrenes bisheriges Geschäftsleitungsmitglied und eine innovative Expertin aus den eigenen Reihen für diese Funktion gewonnen werden.

Martin Jara, CEO Helvetia Versicherungen Schweiz, freut sich über diese Nomination: «Mit Joséphine Chamoulaud macht ein erfahrenes Mitglied des Managementteams von Smile einen nächsten Schritt in ihrer Laufbahn. Sie hat in den letzten Jahren einen wichtigen Beitrag zum Erfolg der Marke Smile geleistet. Joséphine bringt als neue CEO von Smile ihre breiten Erfahrungen in der Entwicklung von digitalen Customer Journeys und digitaler Geschäftsmodelle ein; beides Kernpunkte unserer Strategie helvetia 20.25. Ich wünsche ihr für die neue Aufgabe als CEO von Smile viel Erfolg und bedanke mich bei Pierangelo Campopiano herzlich für seinen grossen Einsatz im Dienst unserer Unternehmensgruppe.» (Smile/mc/ps)

Über Smile

Smile, die Versicherung ohne Blabla, ist eine erfolgreiche Online-Versicherung in der Schweiz, Österreich und Spanien mit über 195’000 Kunden. Als komplementäres Ge-schäftsmodell gegenüber traditionellen Versicherungen, bieten wir unseren Usern und Kunden das beste digitale Versicherungserlebnis, mit fairen Prämien, bestem Service und einer 100% digitalen Experience.