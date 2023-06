Peter Sigrist, Senior Vermögensverwalter von Vontobel, wird Partner bei Nordic Invest

Zürich – KM Nordic Invest AG, die auf die nordischen Märkte spezialisierte Boutique-Vermögensverwaltungsgesellschaft, freut sich, die Ernennung von Peter Sigrist zum Partner bekannt zu geben. Mit seinem aussergewöhnlichen Leistungsausweis im Private Banking und seiner umfassenden Erfahrung in der Betreuung von vermögenden Privatkunden folgt die Ernennung von Peter Sigrist zum Partner der kontinuierlichen Wachstumsstrategie von Nordic Invest und stärkt die bereits bedeutende Position auf den nordischen Märkten. Peter Sigrist bringt über 30 Jahre Erfahrung im Private Banking in leitenden Positionen und einen umfangreichen HNWI-Kundenstamm mit zu Nordic invest. Dies ist ein Beweis für die herausragende Position von Nordic Invest im Markt und unterstreicht die klare Mission, um den Kunden-Partnern erstklassige Dienstleistungen zu bieten.

Peter Sigrist bringt eine Fülle von Fachkenntnissen mit, die er in seiner herausragenden Karriere im Bankensektor erworben hat. Bevor er zu Nordic Invest kam, war er über fünf Jahre als Senior Client Relationship Manager bei der Vontobel Bank tätig, wo er sich durch das Management von Beziehungen und Spitzenleistungen mit vermögenden Privatkunden auszeichnete. In seiner Funktion als Relationship Manager für Nordic Markets und internationale Kunden mit Sitz in der Schweiz konnte er sein tiefes Verständnis für die Feinheiten der internationalen Finanzwelt unter Beweis stellen.

Vor seiner Tätigkeit bei der Vontobel Bank war Peter Sigrist während sieben Jahren bei der Falcon Private Bank Ltd. tätig, wo er als Desk Head für Nordic Markets und Special Clients sowie als Client Relationship Manager für Schweden und Finnland verantwortlich zeichnete. Während seiner Zeit bei Falcon Private Bank Ltd. etablierte sich Peter Sigrist als vertrauenswürdiger Berater und spielte eine entscheidende Rolle beim Aufbau und der Pflege starker Beziehungen zu Kunden aus der nordischen Region.

Peter Sigrist verfügt zudem über eine fast zwei Jahrzehnte lange Erfahrung bei der UBS, wo er als Teamleiter für Schweden und als Client Relationship Manager tätig war. Seine aussergewöhnlichen Fähigkeiten in der Betreuung vermögender schwedischer und finnischer Kunden mit Wohnsitz in der Schweiz verhalfen ihm zum Erfolg und verschafften ihm den wohlverdienten Ruf eines zuverlässigen, vertrauenswürdigen und ergebnisorientierten Vermögensverwalters.

Kalle Mannerkorpi, CEO und Gründer von Nordic Invest, freut sich über die Aufnahme von Peter Sigrist in das Team: «Wir sind stolz, dass Peter als Partner zu uns gestossen ist. Sein Erfahrungsschatz und seine Fähigkeit, Kundenbeziehungen zu kultivieren und zu pflegen, passen perfekt zu Nordic Invests Mission, unseren anspruchsvollen Kunden unvergleichliche Vermögensverwaltungsdienstleistungen zu bieten.»

Nordic Invest hat kürzlich die FINMA-Lizenz erhalten, und die Ernennung von Peter Sigrist zum Partner spiegelt das Engagement des Unternehmens wider, seine Position als führendes Vermögensverwaltungsunternehmen mit Schwerpunkt auf den nordischen Märkten zu stärken.

Die Ernennung von Peter Sigrist zum Partner bei Nordic Invest spiegelt das Engagement des Unternehmens wider, seine Position als führendes Vermögensverwaltungsunternehmen mit Schwerpunkt auf den nordischen Märkten zu stärken. Mit seinem umfassenden Fachwissen und seinem kundenorientierten Ansatz wird Peter Sigrist wesentlich zum Wachstum und anhaltenden Erfolg des Unternehmens beitragen.

Weitere Informationen über Nordic Invest und ihre Vermögensverwaltungsdienste finden Sie unter www.nordicinvest.ch.

About Nordic Invest

KM Nordic Invest AG is an independent asset management firm providing genuinely customized financial advice, wealth management, and family office services. We are based in Zurich, Switzerland, and serve our client-partners worldwide. Our name is a promise. A promise to provide these services with unique insights and a holistic perspective of the Nordic markets. It also stands for creating sustainable value and navigating our client-partners› assets to a higher level.