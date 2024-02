UNSEENLABS schliesst Rekord-Finanzierungsrunde über 85 Millionen Euro ab zur Meeresüberwachung aus dem Weltraum

Paris – Unseenlabs, ein Pionier auf dem Gebiet der weltraumgestützten Erkennung von Hochfrequenzsignalen, freut sich, den Abschluss einer Finanzierungsrunde in Höhe von 85 Millionen Euro bekannt geben zu können. Dieser Meilenstein, einer der bedeutendsten in der Erdbeobachtungsbranche, unterstreicht die Bedeutung der bahnbrechenden Technologie von Unseenlabs und unsere führende Position in der Meeresüberwachung.

Das Herzstück dieses Erfolgs ist die patentrechtlich geschützte Technologie, die eine präzise Geolokalisierung von Schiffen auf See ermöglicht, auch von solchen, die unter dem Radar operieren, den so genannten «Dark Ships». Die einzigartige Fähigkeit der Technologie besteht darin, dass sie jedes Schiff aufspüren kann, auch solche, die ungesehen bleiben wollen. Mit 11 Satelliten, die sich derzeit in einer Höhe von 520 Kilometern in der Umlaufbahn befinden, und 10 weiteren, die bis Ende 2025 geplant sind, verbessert Unseenlabs kontinuierlich die Fähigkeit, wichtige Daten für die maritime Sicherheit, die Bekämpfung der Piraterie und den Umweltschutz zu liefern.

Diese Finanzierungsrunde wird unser Wachstum mit strategischen Investitionen in den Start zusätzlicher Satelliten, die Expansion in internationale Schlüsselmärkte und die Entwicklung neuer Lösungen beschleunigen, um unseren technologischen Vorsprung auszubauen. (Unseenlabs/mc/hfu)

Unseenlabs