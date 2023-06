US-Notenbank hält Leitzins stabil – signalisiert aber weitere Schritte

Washington – Die US-Notenbank Fed hält ihre Leitzinsen zunächst stabil, signalisiert aber zugleich weitere Zinsanhebungen in diesem Jahr. Die Leitzinsspanne verbleibt zunächst zwischen 5,0 und 5,25 Prozent, wie die Federal Reserve am Mittwoch nach ihrer zweitägigen geldpolitischen Sitzung in Washington mitteilte. Analysten hatten mit dieser Entscheidung überwiegend gerechnet. Zugleich rechnen die Währungshüter aber offenbar damit, ihre Leitzinsen weiter anzuheben.

Die Zinsprojektion für 2023 wurde nach der geldpolitischen Sitzung von 5,1 auf 5,6 Prozent angehoben. Das bedeutet, dass die Fed-Mitglieder im Mittel zwei weitere Zinsanhebungen in diesem Jahr erwarten. Vor dem Zinsentscheid hatten es nicht wenige Fachleute für möglich gehalten, dass die Zinsen in diesem Jahr gar nicht mehr angehoben werden. Auch die Zinsprojektionen für 2024 und 2025 wurden angehoben.

Im März 2022 hatte der Leitzins noch knapp über der Nulllinie gelegen. Seither kämpft die Fed mit kräftigen Zinsanhebungen gegen die hohe Inflation. In den vergangenen Monaten ist die Teuerung auch gesunken, die unterliegende Kerninflation jedoch nur langsam.

Für dieses Jahr rechnet die Fed mit einem etwas höheren Wirtschaftswachstum. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der weltgrössten Volkswirtschaft soll demnach um ein Prozent wachsen. Das wären 0,6 Prozentpunkte mehr als noch im März prognostiziert. Für das kommende Jahr sagt die Fed ein Wachstum von 1,1 Prozent voraus.

Unterdessen rechnen die Währungshüter mit einer etwas niedrigeren Inflationsrate. Die Teuerungsrate soll 2023 durchschnittlich bei 3,2 Prozent liegen – ein Rückgang von 0,1 Prozentpunkten verglichen mit der vorigen Prognose vom März. Die Kerninflation ohne Berücksichtigung von Lebensmittel- und Energiepreisen soll dieses Jahr allerdings etwas höher bei 3,9 Prozent liegen (Prognose vom März: 3,6 Prozent).

Die Fed ist den Zielen der Preisstabilität und Vollbeschäftigung verpflichtet und strebt eine Inflationsrate von 2 Prozent an. (awp/mc/ps)

Federal Reserve