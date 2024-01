Valérie Uyttebroeck tritt der Banque Bonhôte als Leiterin Marketing & Kommunikation bei

Neuchâtel – Die Bank Bonhôte freut sich, die Ankunft von Valérie Uyttebroeck als Leiterin Marketing & Kommunikation bekanntzugeben.

Valérie Uyttebroeck verfügt über mehr als 18 Jahre Erfahrung bei führenden Luxusuhrenmarken, wo sie Schlüsselpositionen in der Geschäftsentwicklung, im Marketing und in der Kommunikation innehatte. Mit einem MBA der Universität Genf sowie einem Diplom in Marketingstrategie, Kommunikation und E-Business hat sie ausserdem einen soliden akademischen Hintergrund. Mit diesen Qualifikationen und ihrer Berufserfahrung ist sie die ideale Person, um die Geschäftsleitung der Bank bei ihrer strategischen Entwicklung zu unterstützen.

Dazu Yves de Montmollin, Generaldirektor der Bank Bonhôte: «Valérie Uyttebroeck besitzt ein intuitives Verständnis für die Bedürfnisse unserer anspruchsvollen Kundschaft. Sie hat eine strategische Vision und eine entschieden fortschrittliche Sicht der Dinge, die mit unseren Ambitionen im Einklang stehen. Ihre Innovations- und Kommunikationsfähigkeit wird für unsere Bank und unsere Kunden unbestreitbar ein grosser Gewinn sein.»

Valérie Uyttebroeck, Leiterin Marketing und Kommunikation: «Für die Bank Bonhôte zu arbeiten, ist für mich eine schöne Herausforderung und eine Gelegenheit, die anspruchsvollen Kommunikationscodes der Luxusbranche mit den Besonderheiten einer Schweizer Privatbank zu verbinden. Ich freue mich sehr, meine Erfahrung einbringen zu können und gemeinsam das künftige Wachstum dieser zweihundertjährigen Neuenburger Institution mit ihrer Strahlkraft von Genf bis Zürich zu gestalten».

Valérie Uyttebroeck ist zweisprachig Französisch-Deutsch, aufgeschlossen und kreativ und wohnt im Kanton Neuchâtel. Sie findet ihre Inspiration und Kraft in den Bergen und betreibt Outdoor-Aktivitäten wie Segeln, Skifahren, Laufen und Golf. Sie ist lebensfreudig, neugierig, besucht gerne Veranstaltungen und liebt Reisen und die Gastronomie.

Die seit über 200 Jahren in Neuchâtel ansässige Bank Bonhôte mit ihren Niederlassungen in Bern, Biel, Genf, Lausanne, Solothurn und Zürich freut sich über die positive Geschäftsentwicklung. (Banque Bonhôte/mc/ps)

Banque Bonhôte