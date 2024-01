Vermögensverwalter Altaroc eröffnet ein Büro in der Schweiz

Genf – Das Vermögensverwaltungsunternehmen Amboise Partners, das die Altaroc Private Equity-Fonds vermarktet, setzt seine Expansion mit der Eröffnung seines Büros in der Schweiz fort. Es wird von Julie Van Campenhoudt als Head of Switzerland geleitet und von Antoine Duchiron als Senior Product Specialist & Development begleitet.

Das Büro befindet sich im Herzen von Genf und ist der zentrale Punkt für den Vertrieb der Altaroc-Fonds in der Schweiz. Seit 2021 bietet die Plattform erfahrenen Anlegern Zugang zu einem schlüsselfertigen institutionellen Private-Equity-Portfolio. Mit über 850 Millionen Euro aufgebrachtem Kapital zählt Altaroc zu den europäischen Spitzenreitern in der Demokratisierung von Private Equity.

Privatkunden können nun jedes Jahr in einen Jahrgang mit fünf bis secgs aussergewöhnlichen Managern investieren, wie CVC, TA Associates, Insight Partners, Hg Capital, Nordic Capital, Bridgepoint und General Atlantic. Diese Anlageklasse war zuvor grossen institutionellen Anlegern und den vermögendsten Familien vorbehalten. Sie steht nun über Altaroc zur Verfügung und dies ab einem Betrag von 100’000 Euro, aufgeteilt über 5 Jahre oder 20’000 Euro pro Jahr.

Durch die Etablierung in der Schweiz ermöglicht das Unternehmen privaten Banken, unabhängigen Managern, Family Offices und Pensionsfonds den Zugang zu einer neuen Anlageklasse für ihre Kunden und die Diversifizierung ihrer Investitionen, sowohl geografisch (Fonds sind etwa zu 45% in den USA, 45% in Europa und 10% in Asien investiert) als auch sektoral. Hierbei liegt die Priorität auf Investitionen in Software, Gesundheit und Geschäftsdienstleistungen – Branchen, die sowohl stark wachsend als auch widerstandsfähig sind. (pd/mc/pg)

