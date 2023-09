Einstein Copilot: sprachbasierter KI-Assistent für alle Salesforce-Anwendungen

San Francisco / Zürich – Salesforce hat auf der Dreamforce-Konferenz ein Update seiner KI-Technologie Einstein vorgestellt. Die zentrale Neuheit ist Einstein Copilot, ein vertrauenswürdiger, sofort einsatzbereiter dialogbasierter KI-Assistent, der in die Benutzeroberfläche jeder Salesforce Anwendung integriert ist. Einstein Copilot steigert die Produktivität, indem er Nutzer:innen direkt in ihren Arbeitsprozessen unterstützt. Er ermöglicht ihnen, Fragen in natürlicher Sprache zu stellen, um relevante und vertrauenswürdige Antworten zu erhalten, die auf sicheren, proprietären Unternehmensdaten aus der Salesforce Data Cloud basieren. Ebenfalls neu ist Einstein Copilot Studio, eine einfache Möglichkeit für Unternehmen, Einstein Copilot mit spezifischen Eingabebefehlen, Fähigkeiten und KI-Modellen anzupassen. Einstein Copilot Studio bietet zudem die Möglichkeit, Einstein Copilot für die Nutzung in anderen konsumentenorientierten Kanälen wie Webseiten, Echtzeit-Chat, Slack, WhatsApp oder SMS zu konfigurieren.

Einstein Copilot und Einstein Copilot Studio gehen im Herbst in die Pilotphase. Sie werden innerhalb des Einstein Trust Layers arbeiten, einer sicheren, nativ in Salesforce integrierten KI-Architektur. Diese versetzt Unternehmen in die Lage, qualitativ hochwertigere KI-Ergebnisse zu generieren. Denn die Antworten basieren auf den eigenen Kundendaten in einem geschützten Raum – so werden die Datenschutz- und Sicherheitsstandards des Unternehmens eingehalten.

Einstein Copilot ermöglicht enorme Produktivitätssteigerungen

Bisherige generative KI-Copilot-Lösungen mussten als separate Anwendung ausgeführt werden, waren nicht in den Arbeitsauflauf integriert und konnten die vertrauenswürdigen Unternehmensdaten nicht einfach und sicher nutzen, um relevante oder konsistente Ergebnisse aus grossen Sprachmodellen zu generieren. Einstein Copilot ist jedoch nativ in das führende KI-CRM von Salesforce integriert und greift auf Daten aus jeder Salesforce-Anwendung zu, um genauere KI-gestützte Empfehlungen und Inhalte zu generieren.

Auf Basis von Nutzereingaben in natürlicher Sprache unterstützt Einstein Copilot unter anderem bei folgenden Aufgaben:

Vertrieb : Vertriebsteams profitieren von der automatischen Zusammenfassung von Highlights, Analysen der Kundenstimmung oder aus Videoanrufen extrahierten Vorschlägen für nächste Schritte. Sie können Kundengespräche nach bestimmten Details durchsuchen oder nur stöbern, anstatt Abschriften zu lesen. Zudem generiert Einstein Copilot automatisch Vertriebs-E-Mails, die auf den benötigten Tonfall und Stil abgestimmt sind und sich an den Kundenkontext anpassen. Auch der automatische Entwurf von Klauseln und deren direkte Einbettung in Kundenverträge sind möglich.

: Vertriebsteams profitieren von der automatischen Zusammenfassung von Highlights, Analysen der Kundenstimmung oder aus Videoanrufen extrahierten Vorschlägen für nächste Schritte. Sie können Kundengespräche nach bestimmten Details durchsuchen oder nur stöbern, anstatt Abschriften zu lesen. Zudem generiert Einstein Copilot automatisch Vertriebs-E-Mails, die auf den benötigten Tonfall und Stil abgestimmt sind und sich an den Kundenkontext anpassen. Auch der automatische Entwurf von Klauseln und deren direkte Einbettung in Kundenverträge sind möglich. Service : Unternehmen können den Kundenservice optimieren, indem vertrauenswürdige Unternehmensdaten als Referenz genutzt und Agent:innen mit zeitnahen, relevanten Antworten aus Echtzeit-Kundendaten ausgestattet werden. Ihnen stehen zudem automatische Zusammenfassungen und Vereinfachungen von Servicefällen in prägnanten, handlungsrelevanten Übersichten zur Verfügung, die Service-Mitarbeiter:innen klare nächste Schritte vorgeben. Und zwar über die von Kund:innen bevorzugten Kommunikationskanäle hinweg, seien es Live-Chat, SMS oder soziale Medien.

: Unternehmen können den Kundenservice optimieren, indem vertrauenswürdige Unternehmensdaten als Referenz genutzt und Agent:innen mit zeitnahen, relevanten Antworten aus Echtzeit-Kundendaten ausgestattet werden. Ihnen stehen zudem automatische Zusammenfassungen und Vereinfachungen von Servicefällen in prägnanten, handlungsrelevanten Übersichten zur Verfügung, die Service-Mitarbeiter:innen klare nächste Schritte vorgeben. Und zwar über die von Kund:innen bevorzugten Kommunikationskanäle hinweg, seien es Live-Chat, SMS oder soziale Medien. Marketing : Marketer profitieren von der automatischen Generierung von E-Mail-Texten für Marketingkampagnen. Mit Data Cloud ist eine intelligentere Segmentierung von Kampagnen möglich – oder die Erstellung von Website-Landingpages auf Basis von personalisierten Such- und Kaufpräferenzen der Kund:innen.

: Marketer profitieren von der automatischen Generierung von E-Mail-Texten für Marketingkampagnen. Mit Data Cloud ist eine intelligentere Segmentierung von Kampagnen möglich – oder die Erstellung von Website-Landingpages auf Basis von personalisierten Such- und Kaufpräferenzen der Kund:innen. Handel : Die Funktionen für den Retailbereich umfassen unter anderem Schritt-für-Schritt-Hilfen für den Aufbau von digitalen Schaufenstern mit hoher Konversionsrate. Zudem lassen sich komplexe Aufgaben wie die Verwaltung von Katalogdaten für mehrere Produkte automatisieren. Das gleiche gilt für die Erstellung von Produktbeschreibungen in mehreren Sprachen, personalisierte Produktangebote und SEO-Metadaten, die die Konversionsrate erhöhen.

: Die Funktionen für den Retailbereich umfassen unter anderem Schritt-für-Schritt-Hilfen für den Aufbau von digitalen Schaufenstern mit hoher Konversionsrate. Zudem lassen sich komplexe Aufgaben wie die Verwaltung von Katalogdaten für mehrere Produkte automatisieren. Das gleiche gilt für die Erstellung von Produktbeschreibungen in mehreren Sprachen, personalisierte Produktangebote und SEO-Metadaten, die die Konversionsrate erhöhen. Entwicklung : Umwandlung von Eingaben in natürlicher Sprache in Apex-Code. Vorschlagen von effektiverem und präziserem Code sowie proaktives Scannen nach Code-Schwachstellen – alles innerhalb der Entwicklerumgebung.

: Umwandlung von Eingaben in natürlicher Sprache in Apex-Code. Vorschlagen von effektiverem und präziserem Code sowie proaktives Scannen nach Code-Schwachstellen – alles innerhalb der Entwicklerumgebung. Analyse: Schneller Übergang von Rohdaten zu verwertbaren Erkenntnissen in einer dialogorientierten Oberfläche. Datenanalysten können schnell relevante Visualisierungen auf Grundlage von Best Practices erstellen, sich wiederholende Aufgaben automatisieren und die Datenkuration effizienter gestalten.

Einstein Copilot Studio: Einfaches Anpassen von vertrauenswürdigen KI-Assistenten

Unternehmen können das neue Einstein Copilot Studio nutzen, um den KI-Assistenten Einstein Copilot mit relevanten Aufforderungen, Fähigkeiten und KI-Modellen für die Erledigung bestimmter Aufgaben in den Bereichen Vertrieb, Service, Marketing, Commerce und IT anzupassen.

Einstein Copilot Studio umfasst:

Prompt Builder : Mit dem Prompt Builder können Nutzer:innen generative KI-Prompts erstellen, testen und einsetzen, die zur Marke und zum Kommunikationsstil ihres Unternehmens passen. Tiefgreifende technische Kenntnisse sind dafür nicht erforderlich.

: Mit dem Prompt Builder können Nutzer:innen generative KI-Prompts erstellen, testen und einsetzen, die zur Marke und zum Kommunikationsstil ihres Unternehmens passen. Tiefgreifende technische Kenntnisse sind dafür nicht erforderlich. Skills Builder : Mit Skills Builder erstellen Unternehmen benutzerdefinierte KI-gesteuerte Aktionen, die bestimmte Aufgaben erledigen.

: Mit Skills Builder erstellen Unternehmen benutzerdefinierte KI-gesteuerte Aktionen, die bestimmte Aufgaben erledigen. Model Builder: Unternehmen benötigen die Flexibilität, ihre eigenen KI-Modelle (BYOM) für ihre spezifischen Geschäftsanforderungen auszuwählen. Mit Model Builder können Kund:innen eines der Salesforce-eigenen LLMs auswählen oder bevorzugte prädiktive sowie generative KI-Modelle von Partnern nahtlos integrieren und diese auf Daten in Data Cloud trainieren oder feinabstimmen, ohne Daten zu verschieben oder zu kopieren.

Einstein Trust Layer

Einstein Trust Layer ist eine sichere KI-Architektur, die nativ in die Salesforce Plattform integriert ist. Einstein Trust Layer wurde für Sicherheitsstandards auf Konzernebene entwickelt und ermöglicht es Teams, von generativer KI zu profitieren, ohne ihre Kundendaten zu gefährden. Unternehmen können sicher sein, dass ihre Daten niemals von Drittanbietern für LLM gespeichert werden. Gleichzeitig bietet die Maskierung personenbezogener Kundendaten (PII) zusätzlichen Datenschutz. (Salesforce/mc/ps)