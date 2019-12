Google Year in Search 2019: Wimbledon, Luca Hänni und Fête des Vignerons bewegten die Schweiz

Zürich – Mit dem “Google Year in Search 2019” fühlt Google den Puls des vergangenen Jahres und präsentiert die beliebtesten Suchbegriffe der Schweiz. Was sind die Suchbegriffe, die in diesem Jahr hierzulande besonders häufig erfragt wurden?

Allgemeine Suchbegriffe

Glaubt man den Suchanfragen auf Google ist die Schweiz eine Tennis-Nation. Die beliebteste Suchanfrage des Jahres in der Schweiz ist ”Wimbledon”. Auf Platz 5 und 6 folgen mit ATP Finals und US Open weitere Tennis-Turniere. An zweiter Stelle folgt das iPhone 11 gefolgt von Notre-Dame de Paris auf Position 3. Der Brand der Kathedrale in Paris hielt die Welt und die Schweiz in Atem.

Wimbledon

iPhone 11

Notre-Dame de Paris

Karl Lagerfeld

ATP Finals

US Open

Eurovision Song Contest

Julen

Luke Perry

Fête des Vignerons

Schlagzeilen Schweiz

Ein Blick auf die Liste “Schlagzeilen Schweiz” zeigt, welche Nachrichten die Menschen in der Schweiz dieses Jahr besonders beschäftigten. Der Schweizer Musiker Luca Hänni erzielte am diesjährigen Eurovision Song Contest einen Achtungserfolg mit dem vierten Platz, in der Google Suche schaffte er es bis ganz nach oben aufs Treppchen. Bei den Parlamentswahlen im Oktober wurden die Mandate des Nationalrates sowie die Mitglieder des Ständerates neu gewählt. Damit schafft es der Suchbegriff “Schweizer Wahlen” auf den zweiten Platz. Als Drittes ist die Rapperin Loredana zu finden, die dieses Jahr mit ihrer Musik besonders im Fokus stand. Auf dem vierten Platz sind mit Federer Djokovic die beiden Tennisspieler zu finden, die in einem fulminanten Wimbledon-Finale für Staunen und Suchanfragen sorgten.

Luca Hänni

Schweizer Wahlen

Loredana

Federer Djokovic

Corinne Suter

Frauenstreik

Kaiman

Avalanche Crans Montana

Bruno Manser

Jan Oliver

Persönlichkeiten Schweiz

Luca Hänni hat sich mit seinem Auftritt am Eurovision den vierten Platz ersungen, bei den meistgesuchten Persönlichkeiten der Schweiz steht er an der Siegerposition. Platz 2 ist die Luzerner Rapperin Loredana, die bei den diesjährigen MTV Awards als “Best Swiss Act” ausgezeichnet worden ist. Auf Platz drei ist Roger Federer, der mit dem diesjährigen Wimbledon-Finalspiel gegen Novak Djokovic einen Sturm von Suchanfragen auslöste.

Luca Hänni

Loredana

Roger Federer

Corinne Suter

Christian Stucki

Jan Oliver

Marionna Schlatter

Johanna Gapany

Joel Wicki

Guido Fluri

Abschiede

Im Jahr 2019 mussten wir uns von vielen Persönlichkeiten verabschieden. Diese werden hier separat von den anderen Listen aufgeführt:

Karl Lagerfeld

Luke Perry

Cameron Boyce

Niki Lauda

Florijana Ismaili

Bruno Ganz

Emiliano Sala

Marie Laforêt

Ingo Kantorek

Nipsey Hussle

Schweizer Events

In der Kategorie Schweizer Events wurde im Vergleich zum Vorjahr am meisten nach Fête des Vignerons gesucht. Das Schweizer Weinfest fand im August nach 20 Jahren wieder statt. Auf dem zweiten Platz folgt das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest. Dieses Jahr war die Stadt Zug Gastgeber des Festes. An dritter Stelle liegt die Tour de Suisse, gefolgt vom Paleo Festival und dem Züri Fäscht, welches dieses Jahr nach der letzten Ausgabe im 2016 wieder durchgeführt worden ist.

Fête des Vignerons

Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest

Tour de Suisse

Paléo Festival

Züri Fäscht

Frauenstreik

Olma

Eidgenössisches Turnfest Aarau

Formel-E-Bern

Street Parade

Filme

Joker

Avengers Endgame

Green Book

Once Upon a Time in Hollywood

Captain Marvel

Aquaman

Das perfekte Geheimnis

Bruno Manser – Die Stimme des Regenwaldes

Bohemian Rhapsody

Creed 2

Rezepte

Älplermagronen Rezept

Rhabarber Rezept

Lasagne Bolognese Rezept

Omeletten Rezept

Zucchini Rezept

Gebrannte Mandeln Rezept

Bechamelsauce Rezept

Osterkuchen Rezept

Low carb Rezept

Birchermüsli Rezept

Beliebte Fragen an Google

Menschen wenden sich an Google mit allerlei neugierigen Fragen. Manche davon können schnell beantwortet werden, andere dienen als Sprungbrett, um noch mehr über etwas Unbekanntes zu lernen.

Was-Fragen

Was sind Achselbärte?

Was macht Ingwer scharf?

Was tun Zeckenbiss?

Was tun Blasenentzündung?

Was ist Pfingsten?

Was ist Artikel 13?

Was tun Halsschmerzen?

Was ist Schmand?

Was ist ein Schwertschlepper?

Wespenstich was tun?

Wie-Fragen

Wie lange Hitzewelle Schweiz 2019?

Wie lange Rhabarber ernten?

Wie breit ist die Energy Air Bühne?

Wie alt ist die Schweiz?

Wie viele Spotlights gibt es am Energy Air?

Wie viele Einwohner hat die Schweiz?

Wie wird der Sommer 2019?

Wie viele Menschen auf der Welt?

Wie alt ist Mero?

Wie viele Kantone hat die Schweiz?

Alle Listen mit den beliebtesten Suchanfragen für die Schweiz und alle Länder der Welt sind abrufbar unter google.ch/2019.