Kyndryl: 6 Punkte, die bei der IT-Modernisierung schief gehen können

Flexibilität, Geschwindigkeit, Skalierbarkeit – ein Dreiklang der die Geschäftswelt bestimmt. Unternehmen müssen sich ständigen Veränderungen anpassen. Doch genau das ist oft eine Herausforderung, denn: Die IT vieler Unternehmen ist darauf nicht ausgelegt. Eine Modernisierung ist daher dringend notwendig. Aber Achtung, dabei gibt es einige Stolperfallen. Stephan Hierl, CTO bei Kyndryl, erklärt, welche dies sind.

IT-Entscheider zeigen sich in einer aktuellen Studie von Forrester Consulting, im Auftrag von Kyndryl, nur bedingt von der Reaktionsfähigkeit ihrer Unternehmen überzeugt. So glaubt jeweils nur gut die Hälfte, dass:

sie sich im Falle unvorhergesehener Ereignisse ohne Schwierigkeiten anpassen (48 Prozent),

sie schnell auf Marktveränderungen durch Wettbewerber reagieren (52 Prozent)

und sie ihren Betrieb bei Bedarf effektiv skalieren können (55 Prozent).

Das grosse Problem ist dabei die IT-Infrastruktur von Unternehmen. Diese ist in der Regel über lange Zeit organisch gewachsen und wurde zuletzt häufig um die Cloud ergänzt. Das Ergebnis sind komplexe, unübersichtliche Umgebungen. Dieser Zustand schränkt Unternehmen zunehmend in ihrer Betriebsfähigkeit ein. Daher ist ein stärkerer Fokus auf die digitale Transformation extrem wichtig – denn Strukturen in Daten, Prozessen und Zuständigkeiten bringen Übersicht und zeigen letztlich Stellschrauben für die gesamte IT-Modernisierung und -Optimierung. Die Notwendigkeit hierzu ist bei vielen Unternehmen bereits präsent, was auch die Investitionszahlen belegen – allein in Europa sollen die Ausgaben für IT-Modernisierung bis zum Jahr 2025 auf 653 Milliarden US-Dollar steigen. Ein guter Plan ist dabei unabdingbar: Eine Gartner-Studie aus dem Jahr 2021 hat ergeben, dass Unternehmen, die überstürzte Cloud-Investitionen mit wenig oder gar keinen Plänen zur Kostenoptimierung tätigen, nicht in der Lage sind, den erwarteten Nutzen zu erzielen und am Ende sogar bis zu 70 Prozent zu viel für diese Dienste ausgeben.

Allerdings reicht ein üppiges Budget allein nicht, um diese Modernisierung erfolgreich zu realisieren. Unternehmen müssen auch weitere Aspekte berücksichtigen. Stephan Hierl hat hier die sechs wichtigsten Punkte zusammengefasst: