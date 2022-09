Oracle gibt Managern die Möglichkeit, die Mitarbeitererfahrung zu verbessern

Las Vegas – Oracle hat eine Reihe neuer Updates in Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM) eingeführt, um Unternehmen bei der Verbesserung der Mitarbeitererfahrung zu unterstützen. Das neue Portal für Teamfähigkeiten, Leistungsbeurteilungsfunktionen und eine Feedbacklösung für Mitarbeiter hilft Managern dabei, ihr volles Potenzial auszuschöpfen und Teams zu stärken.

In den letzten Jahren haben Mitarbeiter auf der ganzen Welt ihre Bedürfnisse neu bewertet und infolgedessen haben sich die Erwartungen an das, was sie von Arbeitgebern wollen, geändert. Ein stetiger Lohnscheck reicht nicht mehr aus. Heute möchten Einzelpersonen für Organisationen arbeiten, die das Gleichgewicht zwischen Beruf und Privatleben fördern, Karrierechancen bieten und ihnen das Gefühl geben, engagiert und gehört zu werden. Ein wichtiger Teil bei der Lösung dieser Probleme ist die Unterstützung der Beziehung zwischen Manager und Mitarbeiter. Laut Gallup werden bis zu 70 % des Engagements eines Mitarbeiters von seinem Manager bestimmt. Da Manager sich jedoch mit wachsenden Herausforderungen am Arbeitsplatz für sich und ihre Mitarbeiter konfrontiert sehen, benötigen sie bessere Transparenz und bessere Tools, um die Anforderungen ihrer Teams zu verstehen und ihren Erfolg zu unterstützen.

«Unternehmen und Mitarbeiter fordern mehr von ihren Managern als je zuvor. Um diese Anforderungen zu erfüllen, müssen diese Führungskräfte ihre Teams besser kennen als alle anderen, um Burnout zu verhindern, Kompetenzlücken und -chancen zu identifizieren und Wachstum und Karriereberatung bereitzustellen», sagte Yvette Cameron, Senior Vice President of Global Product Strategy bei Oracle Cloud HCM. «Mit den neuesten Updates für Oracle Cloud HCM geben wir unseren Mitarbeitern eine stärkere Stimme und ermöglichen Managern einen besseren Einblick in ihre Teams, damit sie die erforderlichen Massnahmen ergreifen und ihre Teams besser zum Erfolg führen können.»

Die neuesten Updates für Oracle Cloud HCM bieten Managern die Möglichkeit, Kompetenzlücken schnell zu identifizieren und zu schliessen, die Teamperformance angemessen zu bewerten und die Anforderungen ihrer Teams zu erfüllen. Zusammen mit diesen Updates erhalten Manager die Tools, die sie benötigen, damit ihre Teams ihre beste Arbeit leisten können. Die Updates umfassen:

Team Skills Center: Eine neue Funktion in Oracle Dynamic Skills, die Managern einen zentralen Ort zum Prüfen, Zuweisen und Verwalten der Kompetenzentwicklung im gesamten Team bietet. Durch Einblicke – sowohl für Einzelpersonen als auch für das Team als Ganzes – in die Kernkompetenzen, die zum Erreichen von Geschäftszielen und rollenbasierten Qualifikationen für Teammitglieder erforderlich sind, hilft das Team Skills Center Managern, Risiken schnell zu identifizieren und Kompetenzlücken zu schliessen.

All-in-One-Bewertungen: Eine neue Funktion im Oracle Performance Management, mit der Manager ihr gesamtes Team in einer einzigen Ansicht anzeigen und anhand der erwarteten Kriterien oder Standards bewerten können. Durch eine zentrale Ansicht aller Teammitglieder und relevanter Leistungskennzahlen, wie z. B. Kompetenzen und Leistungsbewertungen, können Manager Zeit sparen und durchdachtere und gerechtere Bewertungen vornehmen.

Eine neue Funktion im Oracle Performance Management, mit der Manager ihr gesamtes Team in einer einzigen Ansicht anzeigen und anhand der erwarteten Kriterien oder Standards bewerten können. Durch eine zentrale Ansicht aller Teammitglieder und relevanter Leistungskennzahlen, wie z. B. Kompetenzen und Leistungsbewertungen, können Manager Zeit sparen und durchdachtere und gerechtere Bewertungen vornehmen. Oracle Touchpoints: Eine Feedbacklösung für Mitarbeiter in der kürzlich angekündigten Oracle ME-Plattform für Mitarbeitererfahrungen, die Managern dabei hilft, Mitarbeiterstimmungen kontinuierlich zu erfassen, zu verfolgen und entsprechend zu handeln.

Durch die Bereitstellung eines Kanals für Manager und Mitarbeiter, um regelmässig auf schnelle und natürliche Weise zu kommunizieren, hilft Touchpoints dabei, Engagement und Vertrauen zwischen Managern und ihren Teams aufzubauen und ein inklusives, kollaboratives Arbeitsumfeld zu fördern.

Oracle Cloud HCM basiert nativ auf der Cloud und ist eine Komplettlösung, die jeden Personalprozess von der Einstellung bis zum Renteneintritt miteinander verbindet. Durch die Verbindung aller Mitarbeiterdaten auf einer einzigen Plattform haben HR-Teams Zugriff auf eine Single Source of Truth, um ihre Personalstrategie zu informieren. Um HR-Teams dabei zu unterstützen, den Geschäftsbetrieb weiter zu verbessern, fungiert die integrierte KI als Berater, um Personaldaten zu analysieren und Empfehlungen aufzugreifen.

«Die besten Modelle für die Implementierung einer positiven Mitarbeitererfahrung beginnen an der Spitze mit vollständigem Buy-In von Führungskräften der Verantwortungsebene 3, aber um erfolgreich zu sein, benötigen diese Programme eine aktive Beteiligung von Managern auf allen Ebenen. Viele dieser Programme schlagen fehl, wenn Manager nicht über die erforderlichen Erkenntnisse verfügen, um jeden ihrer Mitarbeiter einzeln zu unterstützen», sagte Holger Mueller, Vice President und Principal Analyst bei Constellation Research, Inc. «Diese Updates in Oracle Cloud HCM zeigen die Verpflichtung, Unternehmen bei der Bewältigung der Herausforderungen zu unterstützen, denen sie bei der Veränderung der Mitarbeitererwartungen auf der ganzen Welt gegenüberstehen.»

