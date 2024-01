CH-Eröffnung: SMI mit zaghaften Gewinnen im frühen Handel

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt startet am Mittwoch mit knappen Gewinnen in den Handel. Am Vortag hat der Leitindex SMI in einem breit angelegten Ausverkauf seine Kursgewinne vom Wochenstart komplett wieder abgegeben. Einen direkten Auslöser für den kräftigen Rücksetzer habe es eigentlich nicht gegeben, heisst es in einem Kommentar. Möglicherweise zweifelten Investoren an den Beweggründen des jüngsten Rally – der Zinsoptimismus habe kräftig nachgelassen und die KI-Fantasie aus den USA lasse sich scheinbar nicht 1 zu 1 auf Europa übertragen.

Dennoch sorgten die erneuten Rekordstände an der Wall Street für etwas Rückenwind. Auch die Ankündigung der chinesischen Notenbank, ihre Geldpolitik zu lockern, um so der schwächelnden Wirtschaft unter die Arme zu greifen, dürfte helfen. Gleichzeitig nimmt die Berichtssaison Fahrt auf. Die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am morgigen Donnerstag werfe ebenfalls bereits ihre Schatten voraus. Gerade mit Blick auf die EZB dürften im Handelsverlauf die Einkaufsmanager-Indizes aus Europa und den USA genau begutachtet werden.

Der Leitindex SMI notiert gegen 09.20 Uhr um 0,15 Prozent höher bei 11’166,45 Punkten. Der die 30 wichtigsten Werte umfassende SLI steigt um 0,32 Prozent auf 1771,45 Punkte und der breite SPI um 0,15 Prozent auf 14’554,15 Zähler. Im SLI gewinnen 18 Werte hinzu, zehn geben nach und zwei Titel (Roche GS und Zurich) sind unverändert.

Die mit Abstand grössten Gewinne verzeichnen VAT-Aktien (+2,8%) im frühen Handel. Laut Händlern profitieren die Papiere von den Zahlen des Chipausrüsters ASML. In den hinteren Reihen sind aus diesem Grund Werte wie Inficon (+1,4%) oder Comet (+1,1%) gesucht.

Logitech wiederum knüpfen mit -1,2 Prozent an die schwache Vortagesentwicklung (-8,7%) an. Trotz guter Zahlen hatten Investoren verschreckt auf einen als eher zurückhaltend eingestuften Ausblick reagiert. (awp/mc/pg)

SIX Swiss Exchange

