Devisen: Euro erholt sich leicht von Vortagesrutsch

Frankfurt – Der Euro hat sich am Freitagmorgen leicht von seinen deutlichen Kursverlusten am Vortag erholt. Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung 1,0549 Dollar und damit etwas mehr als am Abend zuvor.

Auch zum Franken hat sich der Dollar über Nacht leicht auf 0,9067 Franken abgeschwächt von 0,9081 am Vorabend. Vor der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten am Vortag hatte der Greenback allerdings noch unter der Marke von 90 Rappen notiert. Das EUR/CHF-Paar geht derweil wenig verändert zum Vortag bei 0,9563 Franken um.

Belastet wurde der Euro am Donnerstag durch Inflationsdaten aus den USA. Die Teuerung ist im Trend zwar rückläufig, sinkt aber nur langsam. An den Finanzmärkten werden daher weitere Zinsanhebungen durch die US-Zentralbank Fed nicht ausgeschlossen. Von dieser Aussicht profitierte der US-Dollar, während der Euro um fast einen Cent nachgab. (awp/mc/pg)