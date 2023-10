Devisen: Euro startet zu Dollar und Franken stabil in die Woche

Frankfurt – Der Euro ist am Montag stabil in die neue Woche gegangen. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0564 US-Dollar und damit in etwa so viel wie vor dem Wochenende. Sie notiert damit etwas über dem in der Vorwoche markierten Tiefstand seit Januar von knapp 1,05 Dollar.

Auch zum Franken präsentiert sich der Euro mit aktuell 0,9675 kaum bewegt seit Freitagabend, als noch 0,9680 gezahlt wurden. Der US-Dollar geht zu 0,9160 Franken um und hat sich damit ebenfalls kaum von der Stelle bewegt seit Freitagabend.

Der Dollar profitierte zunächst kaum von der Einigung auf einen Übergangshaushalt in den USA zur Vermeidung eines Regierungsstillstands. Der Kompromiss vom Wochenende gilt bis Mitte November. Neuer politischer Streit über das Budget ist damit absehbar.

An Konjunkturdaten stehen zu Wochenbeginn Stimmungsindikatoren aus der Industrie auf dem Programm. In Europa veröffentlicht S&P Global seine Umfrageergebnisse, in den USA richtet sich die Aufmerksamkeit auf den ISM-Index. Die Kennzahlen geben Hinweise auf die jeweilige konjunkturelle Lage. (awp/mc/pg)