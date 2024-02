US-Eröffnung: Dow von Jobdaten ausgebremst – Tech-Giganten treiben Nasdaq an

New York – Starke Quartalsberichte weiterer amerikanischer Technologie-Giganten haben am Freitag der Nasdaq Auftrieb gegeben. Die zuletzt ins Stocken geratene Rekordrally der Technologie-Börse erhielt frischen Schwung. Der Nasdaq 100 gewann im frühen Handel 0,89 Prozent auf 17499,12 Punkte und steht wieder dicht unter seiner im Januar erreichten Bestmarke. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,22 Prozent auf 4917,18 Punkte zu.

Auf die Stimmung im bekanntesten Wall-Street-Index Dow Jones Industrial schlug dagegen der überraschend stark ausgefallene Arbeitsmarktbericht durch. Er war ein weiterer Wermutstropfen für all jene, die weiterhin Hoffnungen auf rasche Zinssenkungen in den USA hegen. So büsste der Dow zuletzt 0,37 Prozent auf 38379,63 Punkte ein.

Tags zuvor noch hatte er sich von der Notenbank-Enttäuschung am Mittwoch erholt und erstmals über 38 500 Punkte geschlossen. Fed-Chef Powell hatte zur Wochenmitte die Märkte mit der Aussage auf Talfahrt geschickt, dass eine Zinssenkung bereits im März unwahrscheinlich sei. «Der Arbeitsmarktbericht setzt die Wahrscheinlichkeit einer März-Senkung sicherlich auf nahe null Prozent», schrieb nun Börsenkenner Thomas Altmann von QC Partners. «Und auch den Mai sollten die Börsianer nicht als garantiert betrachten.»

Die US-Wirtschaft schuf im Januar weitaus mehr Stellen als erwartet. Zudem handelt es sich um den stärksten Stellenanstieg seit einem Jahr. Ausserdem legten die von der US-Notenbank Fed wegen der Inflation stark beachteten Stundenlöhne weitaus stärker zu als erwartet. (awp/mc/pg)

NYSE

NASDAQ

Aktueller Stand Dow Jones Industrial bei Google