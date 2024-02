US-Eröffnung: Gute Stimmung – S&P 500 und Nasdaq 100 mit Rekorden

New York – Die Grundstimmung am US-Aktienmarkt bleibt positiv. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial fiel am Freitag im frühen Handel zwar um 0,14 Prozent auf 38 672,95 Punkte, blieb damit aber nahe am Rekordhoch. Der breit gefasste S&P 500 schaffte derweil eine weitere Bestmarke; zuletzt stieg er noch um 0,30 Prozent auf 5012,95 Punkte. Für den technologiewertelastigen Nasdaq 100 ging es um 0,70 Prozent auf 17 907,45 Punkte nach oben. Auch er erreichte einen weiteren Rekord.

Wesentlicher Treiber der Rally bleiben schwergewichtete Technologiewerte, die vom Hype um Künstliche Intelligenz profitieren. Die Hoffnungen auf rasche Leitzinssenkungen, die die Börsen gegen Ende des vergangenen Jahres angetrieben hatten, sind unterdessen mittlerweile deutlich gedämpft.

Denn: Die US-Notenbank will den Zins nicht zu früh senken und damit ein Wiederanziehen der Inflation riskieren. So hatte sich zuletzt unter anderem der Arbeitsmarkt stark gezeigt – und dies kann zu höheren Löhnen führen und damit auch die Inflation anfachen. Gleichzeitig nährten die zuletzt insgesamt durchaus guten Konjunkturdaten die Hoffnung, dass die starken Leitzinserhöhungen durch die Fed die Inflation unter Kontrolle bringen, ohne die Wirtschaft abzuwürgen.

Mit Blick auf Einzelwerte standen mit Intel , IBM , Microsoft , Cisco , Salesforce und Apple Techwerte mit Gewinnen auf den Plätzen eins bis sechs im Dow Jones. Schlusslicht waren die Aktien des Unterhaltungskonzerns Walt Disney mit minus 1,4 Prozent. Hier dürften allerdings vor allem kurzfristig orientierte Anleger Kasse gemacht haben, nachdem der Aktienkurs tags zuvor nach einem überraschend guten Gewinnausblick um 11,5 Prozent hochgeschnellt waren.

Auch am Freitag sorgte die laufende Berichtssaison für Gesprächsstoff. Der Getränke- und Snackkonzern Pepsico geht zwar optimistisch ins neue Jahr und erwartet 2024 weitere Zuwächse, allerdings dürfte der Schwung nachlassen. Der Aktienkurs fiel um mehr als 3 Prozent.

Das Online-Reisebüro Expedia verunsicherte Anleger mit einem überraschenden Wechsel an der Unternehmensspitze. Zudem fielen Quartalszahlen teils schlechter aus als erwartet. Die Papiere verloren fast ein Fünftel. Laut Experten könnte der Führungswechsel ein Zeichen für ein fortgesetztes Ringen im Kampf um die strategische Ausrichtung der Reisebuchungswebsite sein. Die Analysten des Investmenthauses Jefferies glauben, dass die aktuellen Nachrichten das Vertrauen in die Trendwende des Unternehmens schmälern könnten.

In den Sog von Expedia gerieten auch Aktien einiger Wettbewerber. Die Anteilscheine von Airbnb , Booking Holdings und Tripadvisor büssten 1,8 bis 3,7 Prozent ein.

Die Aktien des Spezialisten für Grafikarten- und KI-Chips Nvidia setzten ihre Rally mit einem Plus von mehr als zwei Prozent fort. (awp/mc/pg)

