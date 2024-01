Spiden: Durchbruch bei nicht-invasiver Glukoseüberwachung, zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 15 Mio Dollar

Pfäffikon – Spiden, ein Pionier auf dem Gebiet der nicht-invasiven Biomarker-Überwachungstechnologie, freut sich, einen bedeutenden wissenschaftlichen Meilenstein, wichtige Neuzugänge im Führungsteam und eine überzeichnete Wandelanleihe bekannt zu geben.

Spiden hat bemerkenswerte wissenschaftliche Fortschritte bei der nicht-invasiven Glukosemessung erzielt. Durch den Einsatz fortschrittlicher Spektroskopietechniken in einem tragbaren Gerät hat das Team einen MARD-Wert von 9 % mit individueller Kalibrierung erreicht (Mean Absolute Relative Difference – die durchschnittliche Differenz zur Goldstandardmessung). Diese Leistung ist der letzte wichtige Schritt auf dem Weg zu einem kalibrierungsfreien und miniaturisierten Gerät für die nicht-invasive Glukoseüberwachung. Als letzten Schritt auf seinem Entwicklungspfad hat Spiden nun mit Messungen in Diabeteszentren in mehreren Ländern begonnen, bevor es sein Spiden Wearable auf den Markt bringen will, das automatisch kalibriert werden kann, ohne dass eine Nadel erforderlich ist.

Nicht-invasiver Zugang zu Echtzeit-Biomarkerdaten

«Dieser Erfolg bestärkt uns in unserem Vorhaben, bis Ende 2025 ein eigenes Wearable zur Blutzuckermessung auf den Markt zu bringen und anschließend auf weitere Biomarker zu erweitern», sagt Leo Grünstein, Gründer und CEO von Spiden. «Unser Ziel ist es, Kunden auf der ganzen Welt dabei zu helfen, die Kontrolle über ihre Gesundheit zu übernehmen, indem sie nicht-invasiven Zugang zu Echtzeit-Biomarkerdaten und umsetzbare, evidenzbasierte Erkenntnisse erhalten, um ihr Wohlbefinden und ihre Langlebigkeit zu verbessern.»

Mit dem Eintritt in diese neue Phase der Produkteinführung werden die folgenden wichtigen Führungskräfte dem Führungsteam von Spiden beitreten und die Fähigkeiten in den Bereichen Design und Produktentwicklung verstärken.

Ismene Grohmann wurde zum Chief Product Officer ernannt. Mit ihrem Hintergrund als Head of Product für Abbotts Consumer Biowearables und Global Innovation Director Personal Health wird Ismene Grohmann Spidens Produktvision, -strategie und -umsetzung leiten und sicherstellen, dass Spidens Lösungen die höchsten Standards in Bezug auf Produkt-Markt-Fit, Nutzerzentrierung und Wirksamkeit für seine Kunden erfüllen.

Chester Chipperfield, der als Chief Design Officer zu Spiden stösst, bringt einen reichen Erfahrungsschatz aus seinen früheren Tätigkeiten als Head of Special Projects bei Apple und Global Creative Director bei Tesla mit. Chester Chipperfields Expertise in innovativem Design und der Markteinführung von kategoriedefinierenden Produkten wird entscheidend dazu beitragen, Spidens Wearables zu etwas zu formen, das sowohl hochfunktional als auch begehrenswert ist.

Prof. Fernando Perez-Cruz wird als Head of Machine Learning Research & AI in Vollzeit zu Spiden wechseln. Sein Hintergrund als Chief Data Scientist am Swiss Data Science Center (Joint Venture zwischen der EPFL und der ETH Zürich) bringt ihn in eine einzigartige Position, um Spidens fortschrittliche Datenanalyse und KI-Fähigkeiten zu gestalten.

Darüber hinaus hat Spiden das Jahr 2023 mit einer erfolgreich gesicherten Wandelanleihe in Höhe von 15 Mio. USD abgeschlossen und damit sein ursprüngliches Ziel von 10 Mio. USD übertroffen, was die Gesamtfinanzierung von Spiden seit der Gründung auf über 40 Mio. USD erhöht. Dieser Erfolg spiegelt die starke Unterstützung durch die bestehenden Investoren und Vorstandsmitglieder sowie durch neue Investoren wider. Diese Finanzierung wird Spiden dabei helfen, seine erste, jetzt 6 Jahre dauernde Phase der Forschung und Entwicklung abzuschliessen, die darauf abzielt, eine vollständig kalibrierungsfreie Überwachung zu erreichen, sowie einen Weg zur Miniaturisierung seines tragbaren Produkts auf ein tragbares Format zu sichern. Eine grössere Finanzierungsrunde ist für die zweite Jahreshälfte 2024 geplant, wodurch Spiden über ausreichend Kapital verfügen wird, um sein Produkt auf den Markt zu bringen und profitabel zu werden. (Spiden/mc/hfu)