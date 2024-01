Sandoz greift mit Übernahme von Biosimilar Cimerli Novartis-Mittel Lucentis an

Basel – Die Generika-Spezialistin Sandoz gräbt ihrer ehemaligen Mutter Novartis das Wasser ab. So hat Sandoz mit dem US-Biotechunternehmen Coherus einen Kaufvertrag für das Geschäft mit Cimerli geschlossen, einem Biosimilar für das Novartis-Augenmittel Lucentis.

Mit dem Kauf stärkt Sandoz die eigene Position auf dem US-Markt und auch das Augengeschäft. Das Generika-Unternehmen lässt sich die Übernahme 170 Millionen in bar kosten. Cimerli ist ein Ranibizumab-Biosimilar und in allen zugelassenen Indikationen mit dem Original Lucentis austauschbar, heisst es in dem Communiqué weiter.

Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Halbjahr 2024 erwartet, vorbehaltlich der üblichen Bedingungen und Genehmigungen. Cimerli ist den Angaben zufolge seit August 2022 in den USA zugelassen und wurde im Oktober 2022 dort auf den Markt gebracht.

Novartis erzielte in den ersten neun Monaten 2023 mit dem nicht mehr patentgeschützen Augenmittel einen Umsatz von annähernd 1,2 Milliarden US-Dollar. Dies stellt gegenüber dem Vorjahreszeitraum einen Rückgang um 20 Prozent dar. Novartis begründete dies mit dem Wettbewerb durch Biosimilars. (awp/mc/ps)