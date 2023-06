Dank Senioren kürzere Warteschlagen am Flughafen Zürich

Feierlichkeiten im Jubiläumsjahr des Flughafens Zürich

. Am 14. Juni startet eine interaktive Flughafen-Ausstellung im Airport Shopping. Am gleichen Tag wird der Erstflug auf der Zuschauerterrasse B mit einem Spezialprogramm gefeiert. Das grosse Flughafenfest vom 1. bis 3. September macht die Aviatik in all ihren Facetten erlebbar.