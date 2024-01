Die 10 besten Hausbootstandorte in Europa und weltweit

Berlin – Um einem standardmäßigen Urlaub in Hotels zu entfliehen, gibt es tolle Möglichkeiten. Eine davon sind Hausboote, auf denen Sie mit Freunden oder der ganzen Familie unvergessliche Ferien verbringen werden. Fahren Sie damit auf dem Meer, entlang der Flüsse oder auf Seen und legen Sie dort an, wo es Ihnen gefällt.

Dabei können Sie Ihr Hausboot selbst steuern oder gleich mit einem erfahrenen Kapitän chartern. Bei uns erfahren Sie die 10 schönsten Standorte und was Sie zu dieser Art von Boot wissen müssen.

Hausboot selbst fahren oder mit Kapitän buchen

Generell gibt es zwei unterschiedliche Arten, wie sich die Hausboote chartern lassen. Sie können die Boote dabei selber steuern oder Sie buchen einen erfahrenen Steuermann mit. Beide Varianten bieten Ihnen verschiedene Vorteile.

Hausboot selbst steuern

Höchste Privatsphäre an Bord

Beste Verfügbarkeit der Boote

Niedrige Kosten

Einfachere Verlängerung der Buchungsdauer

Flexible Route ohne Absprachen

Hausboot mit Kapitän buchen

Keine Erfahrung mit Booten notwendig

Hoher Entspannungsfaktor, da Sie sich bei der Navigation um nichts kümmern müssen

Direkter Ansprechpartner bei Problemen oder Notfällen

10 einzigartige Hausbootstandorte weltweit

Egal ob Sie in Europa mit dem Hausboot in Frankreich, Deutschland oder Holland fahren, oder doch Ziele im nicht europäischen Ausland bevorzugen, die Auswahl ist schier grenzenlos. Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern und einen ersten Überblick zu verschaffen, haben wir 10 der schönsten Orte zusammengestellt, bei denen Sie Urlaub mit dem Hausboot erleben können.

Beeindruckende Reiseziele in Europa

1. Canal du Midi in Frankreich

Der Canal du Midi ist der bekannteste Ort Frankreichs, um ein Hausboot zu mieten. Auf insgesamt 240 Kilometern können Sie die Schönheit der Umgebung genießen. Passieren Sie die Rote Stadt Toulouse, Carcassonne mit seiner Festung und viele Weingüter. Sie haben hier die einzigartige Möglichkeit, Aquädukte zu befahren und dadurch in der Zeit einige Jahrhunderte zurückzureisen.

2. Venedig in Italien

Die Lagune von Venedig ist ein tolles Reiseziel in Italien. Von Chioggia aus starten Sie mit dem Hausboot und erreichen nach vier Stunden Venedig. Diese Route ist perfekt, wenn Sie sich an das Thema Hausboot herantasten möchten, ohne eine zu große Tour zu planen. Im Hafen kann es in der Hochsaison jedoch etwas hektisch sein, weshalb Sie ein wenig Erfahrung mitbringen sollten.

3. Mecklenburgische Seenplatte in Deutschland

Auch in Deutschland können Sie das Gefühl von Freiheit mit dem Hausboot erleben. Die Mecklenburgische Seenplatte ist gut zu erreichen und ist ein wahres Naturparadies. Für Anfänger ist das Land der Tausend Seen ideal, da es nur wenige Schleusen zu passieren gibt. Dafür gibt es viele Badeseen sowie Buchten, um die Seele baumeln zu lassen.

4. Alphen in den Niederlanden

Im Süden Hollands befindet sich eine schöne Route, auf der Sie das Hausboot steuern können. Sie starten in Alphen auf dem Rhein und Sie kommen an den Städten Rotterdam und Den Haag vorbei. Auf Ihrem Weg liegen zudem die Botanischen Gärten von Keukenhof, bei denen Sie sich die Tulpenblüte nicht entgehen lassen sollten.

5. Inverness in Schottland

Tauchen Sie ein in die mystischen Gegenden Schottlands und erleben Sie ein einzigartiges Schauspiel von Nebel und Mooren. Ab Inverness werden Sie in den Westen des Landes fahren und dabei den höchsten Berg Schottlands passieren, den Ben Nevis. Hier lohnt sich ein Halt, um den Berg zu erklimmen und die atemberaubende Aussicht zu genießen. Der berühmte See Loch Ness befindet sich ebenfalls in Ihrem Gebiet.

6. Grande Lago Alqueva in Portugal

Bei dem See Grande Lago Alqueva handelt es sich um den größten künstlichen See Europas. Erkunden Sie jede Ecke des riesigen portugiesischen Sees und verbringen Sie erholsame Tage sowie Nächte in Portugal. Da Sie sich auf dem See bewegen, sind keine Schleusen und größere Hindernisse zu bewältigen, was gerade Anfängern zugutekommt.

7. Kvarner Bucht in Kroatien

Am Mittelmeer fahren Sie mit dem Hausboot entlang der kroatischen Küsten und erkunden die Kvarner Bucht. Sie liegt zwischen Istrien sowie Dalmatien und die Hafenstadt Rijeka ist eines der Highlights. In diesem Gebiet befinden sich außerdem viele Ankerplätze. Bei hohem Wellengang kann das Abenteuer etwas anspruchsvoller werden.

8. Kreta in Griechenland

Kreta gilt als die Sonneninsel von Griechenland und eignet sich optimal für einen Hausbootsurlaub. Dort befinden sich über 1.000 Kilometer Küste und Sie sehen vom Boot aus die weißen Häuser mit den blauen Fenstern. Umrunden Sie Kreta oder bewegen Sie sich in einem vorher festgelegten Gebiet. Ein Ausflug zu einer der anderen griechischen Inseln lohnt sich ebenfalls.

Unbeschreibliche Destinationen außerhalb Europas

9. Ontario in Kanada

Im Gebiet von Ontario gibt es rund 250.000 Seen und über 100.000 Kilometer Flüsse, auf denen Sie mit dem Hausboot fahren können. Erleben Sie eine multikulturelle Landschaft und besuchen Sie dabei malerische Dörfer und beeindruckende Städte. Auf dem Rideau Canal schippern Sie im UNESCO-Weltkulturerbe und haben die Gelegenheit, ein einzigartiges Kanalsystem in Kanada hautnah zu erleben.

10. Mississippi River in den USA

Reisen Sie in der Zeit zurück und begeben Sie sich auf die Spuren von Tom Sawyer und Huckleberry Finn in Amerika. Auf dem Mississippi können Sie in den verschiedenen Bundesstaaten ein Hausboot mieten und atemberaubende Sonnenuntergänge erleben. Auf knapp 4.000 Kilometern findet jeder den richtigen Ort.

Einzigartiger Urlaub mit dem Hausboot

Fahren Sie in Europa und weltweit auf den schönsten Hausbootstandorten. Erleben Sie Ferien auf dem schwimmenden Haus und genießen Sie die Stille des Wassers. Bringen Sie vor der Reise alles Wissenswerte in Erfahrung und machen Sie Ihren Traum vom Hausboot zu einem unvergesslichen Event. (boataround/mc/hfu)