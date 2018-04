Zürich – Die ICT-Branche bleibt auch für das zweite Quartal 2018 sehr optimistisch: Der Swico ICT-Index klettert erneut um 2.1 Punkte und erreicht mit 119.7 Punkten den höchsten Wert seit dem Frankenschock. Sämtliche Segmente der ICT-Branche erwarten ein rentableres Wachstum. ICT-Spezialisten-Mangel, Margendruck und Technologiewandel bleiben die wichtigsten Herausforderungen. Die Branchen Imaging/Printing/Finishing und Consumer Electronics verharren trotz einiger positiver Signale weiterhin unter der Wachstumsgrenze.

Der Swico ICT-Index hat auch im ersten Quartal 2018 wieder deutlich zugelegt und knüpft damit an die gute Entwicklung im letzten Jahr an. Am meisten zur guten Stimmung trägt das Segment Consulting bei (plus 4.5 Punkte), erneut gefolgt von IT-Technology (plus 4.3 Punkte). Das Segment IT-Technology erreicht mit 120.9 Punkten beinahe wieder den bisherigen Höchstwert von 121.1 Punkten aus dem 1. Quartal 2011. Auch der Stimmungsindex für das Segment IT-Services ist gut: Er wächst um 3.8 Punkte auf 118.4 Punkte. Das Segment Software, welches im Vorquartal am stärksten wuchs, erwartet einen Rückgang von minus 2.6 Punkten auf nach wie vor sehr hohe 119.7 Punkte.

Die Branche ist voll Optimismus: Alle vier Segmente erwarten eine Verbesserung der Auftragslage, einen Anstieg beim Personalbestand, höhere Umsätze und Bruttomargen sowie eine positive konjunkturelle Entwicklung.

Mangel an ICT-Spezialisten, Margendruck und Technologiewandel

Mit der ICT-Branche wächst auch der Bedarf an Spezialisten. Es bleibt äusserst schwierig, genügend ICT-Spezialisten mit dem richtigen fachlichen Fokus und zu vertretbaren Personalkosten zu gewinnen. Auch Vakanzen und steigende Betriebskosten sind für die gesamte Branche eine Herausforderung. Ein paar Unterschiede gibt es dennoch: Während die Segmente Software und IT-Services der Margendruck Sorgen bereitet, nennen IT-Technologie und Consulting als zweitwichtigste Herausforderung die technologischen Entwicklungen wie beispielsweise Cloud, Big Data oder die Umsetzung von ISO 20022. Für IT-Services kommt als eine neue Herausforderung zudem die General Data Protection Regulation (GDPR) der EU hinzu, die am 25. May 2018 in Kraft tritt und empfindliche Bussen zur Folge haben kann.

CE und IPF weiterhin unter der Wachstumsgrenze

Bei den Branchen Consumer Electronics und Imaging/Printing/Finishing hält der Abwärtstrend der letzten Jahre an. Imaging/Printing/Finishing-Branche sinkt im Vergleich zu Q1 um 1.6 Punkte auf 96.3 Punkte, die Stimmung bei Consumer Electronics verbessert sich leicht um 1.9 Punkte auf 92.7 Punkte. Die CE Branche erwartet für die meisten Indikatoren eine Verschlechterung, allerdings auch einen Rückgang bei den Betriebskosten. Imaging/Printing/Fishing ist etwas positiver gestimmt: Sie rechnen mit einer leichten Umsatzsteigerung und einer leicht positiven Konjunktur für das nächste Quartal. Nach wie vor ist der Margendruck die grösste Sorge der Branche, der mit Umsatzsteigerungen, Sparmassnahmen und neuen Produkten begegnet wird. Die Entwicklung der Nachfrage bei TV-Geräten und Laptops gibt aber Grund zur Hoffnung. Imaging/Printing/Finishing kämpft hingegen mit vielen politischen Unsicherheiten wie dem Euro-Wechselkurs und dem Thema bilaterale Verträge und Steuersenkungen in den USA. (Swico/mc/ps)

Swico

Swico ist der Verband der ICT-Anbieter sowie weiterer verwandter Branchen in der Schweiz. Er setzt sich als Unternehmensverband für die Interessen seiner Mitglieder in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ein und bietet ihnen überdies eine breite Palette von Business-Dienstleistungen. Die rund 500 Swico-Mitglieder beschäftigen 56‘000 Mitarbeitende und erwirtschaften jährlich einen Umsatz von 40 Milliarden Franken.