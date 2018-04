Zürich – Das Zürcher Laufschuhlabel On ist am Aussenwirtschaftsforum von Switzerland Global Enterprise (S-GE) mit dem Export Award 2018 ausgezeichnet worden. Das Unternehmen, welches von drei Sportbegeisterten gegründet wurde, überzeugte die Jury mit ihrer cleveren Exportstrategie. Im Vorfeld des Aussenwirtschaftsforums wurden an der Generalversammlung von S-GE zwei neue Verwaltungsräte gewählt: Karin Taheny und François A. Gabella.

Weltweit setzen mittlerweile über drei Millionen Läufer auf die Schweizer Laufschuhe, welche sich vor allem durch die revolutionären und patentierten CloudTec-Sohlen auszeichnen. Acht Jahre nach der Gründung ist On die am schnellsten wachsende Marke im Laufschuhmarkt. Inzwischen ist das Unternehmen in über 50 Ländern präsent: In den USA, Deutschland oder Japan ist es mit eigenen Niederlassungen vertreten, in Zentral- und Südamerika, Asien oder Osteuropa arbeitet es mit Distributoren zusammen oder ist im Onlinehandel aktiv. Beim Export fokussiert sich On konsequent auf das Premiumsegment und setzt heute 90 Prozent der Produkte im Ausland ab.

Die Trophäe wurde am Aussenwirtschaftsforum von Ruth Metzler-Arnold, Verwaltungsratspräsidentin von S-GE, überreicht. «Das Laufschuhlabel On verbindet Schweizer Qualität mit neuartiger Technologie und einer erfolgsorientierten Strategie. Mit diesem Export Award wird die Innovationskraft unserer Schweizer Unternehmen erneut hervorgehoben», sagte Ruth Metzler-Arnold. «Zudem zeigt die Geschichte von On, wie Schweizer Premiumprodukte trotz der internationalen Konkurrenz und des Preisdruckes weltweit Erfolg haben können.»

Die unabhängige Jury aus Wirtschafts-, Wissenschafts- und Medien-Vertretern hatte aus allen eingereichten Bewerbungen die drei Finalisten des Export Award 2018 ausgewählt. Neben On waren auch Acutronic Medical Systems und die Industrielack AG zur Wahl. (S-GE/mc/pg)

