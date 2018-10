Rovine di Osco – Helvetia unterstützt mit ihrem aktuellen Schutzwaldprojekt das Tessin. Die Pflanzung von 10’000 Bäumen trägt zur Wiederaufforstung des Waldes in der Gemeinde Faido bei, der durch einen verheerenden Waldbrand im letzten Jahr zerstört wurde. Dank dem Pflanzen neuer Bäume und deren Pflege kann der Wald seiner Schutzfunktion auch in Zukunft gerecht werden.

Der Schutzwald von Rovine di Osco in der Gemeinde Faido sichert die Verkehrsführung im Tessin. Der Presidente del Consiglio di Stato Claudio Zali betont die Wichtigkeit des Waldes: «Er schützt nicht nur die Kantonsstrasse, sondern auch die Gotthard-Bahnlinie vor Erdrutschen und Steinschlägen.» Die Erde der Region ist steinig und locker. Loses Gestein an Felswänden und das starke Gefälle erhöhen das Gefahrenpotenzial. Mit der Pflanzung von 10 000 Bäumen leistet Helvetia einen Beitrag zur Pflege, zum Schutz und zur Aufforstung des Schutzwaldes der Region. Besonders letztere ist nach dem verheerenden Brand im Jahr 2017 dringend nötig.

Aufforstung nach Waldbrand

Im April 2017 zerstörte ein heftiger Brand einen Teil der Schutzwaldflächen rund um Osco (TI). Rund 80 bis 100 Prozent der Bäume des Gebiets, wo das Feuer besonders stark war, sterben ab oder sind bereits tot. Daher kann der Wald in diesem Zustand kurz- oder mittelfristig keine Schutzfunktion mehr ausüben. «Wir freuen uns, dass wir mit unserem Engagement in der Gemeinde Faido die Aufforstung des Schutzwaldes beschleunigen können und somit einen Beitrag dazu leisten, den Schutz der Bevölkerung und der vorhandenen Infrastruktur wieder garantieren zu können», unterstreicht Reto Keller, Leiter Private Vorsorge Schweiz und Mitglied der Helvetia Konzernleitung.

Anpassung an aktuelle Herausforderungen

Damit ein Wald effizient vor Naturgefahren schützen kann, muss langfristig ein Deckungsgrad von über 40 Prozent erreicht werden. Ziel ist es, dabei eine standortgerechte Baumartenmischung einzuführen. «Zudem zeigte der diesjährige Hitzesommer, dass nur ein Baumbestand, der anhaltender Trockenheit und hohen Temperaturen widersteht, eine wirkliche Schutzfunktion ausüben kann», erklärt Roland David, Capo Sezione forestale TI. Durch das Pflanzen von Baumarten, welche die genannten Kriterien erfüllen, wird der Wald auch bei steigenden Temperaturen Schutz vor Naturgefahren bieten können. Die neu gepflanzten Bäume müssen zudem vor Wildverbiss geschützt werden, um ihre Entwicklung in den kommenden Jahren und somit auch eine natürliche Waldverjüngung sicherzustellen.

Mit der Schulklasse in den Schutzwald

Schutzwälder sind besonders für zukünftige Generationen von zentraler Bedeutung, dauert es doch Jahrzehnte, bis diese ihre Wirkung entfalten. Deshalb unterstützt Helvetia Patria Jeunesse Schulklassen bei Ausflügen in den Schutzwald. Durch einen Besuch werden sich die Schüler und Schülerinnen nicht nur der Funktion, sondern vor allem auch der Wichtigkeit eines solchen Schutzwaldes bewusst. Unterstützungsgesuche sind unter www.kiknet-helvetia.org/schulreisetipp-schutzwaldexkursion abrufbar.

Für zehn Franken ein eigener Baum

Wer die Leistungsfähigkeit des Schutzwaldes unterstützen will, kann für CHF 10 bei Helvetia einen Baumpass kaufen. Für jeden Pass wird ein zusätzlicher Baum in einem der unterstützten Gebiete auf einer speziell gekennzeichneten Parzelle gepflanzt. Informationen dazu und zum Schutzwaldengagement von Helvetia sind online unter www.helvetia.ch/schutzwald verfügbar. (Helvetia/mc/ps)

Über die Helvetia Gruppe

Die Helvetia Gruppe ist in 160 Jahren aus verschiedenen schweizerischen und ausländischen Versicherungsunternehmen zu einer erfolgreichen, internationalen Versicherungsgruppe gewachsen. Heute verfügt Helvetia über Niederlassungen im Heimmarkt Schweiz sowie in den im Marktbereich Europa zusammengefassten Ländern Deutschland, Italien, Österreich und Spanien. Ebenso ist Helvetia mit dem Marktbereich Specialty Markets in Frankreich und über ausgewählte Destinationen weltweit präsent. Schliesslich organisiert sie Teile ihrer Investment- und Finanzierungsaktivitäten über Tochter- und Fondsgesellschaften in Luxemburg. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich im schweizerischen St.Gallen.

Helvetia ist im Leben- und im Nicht-Lebengeschäft aktiv; darüber hinaus bietet sie massgeschneiderte Specialty-Lines-Deckungen und Rückversicherungen an. Der Fokus der Geschäftstätigkeit liegt auf Privatkunden sowie auf kleinen und mittleren Unternehmen bis hin zum grösseren Gewerbe. Die Gesellschaft erbringt mit rund 6 600 Mitarbeitenden Dienstleistungen für mehr als 5 Millionen Kunden. Bei einem Geschäftsvolumen von CHF 8.64 Mrd. erzielte Helvetia im Geschäftsjahr 2017 ein Ergebnis aus Geschäftstätigkeit von CHF 502.4 Mio. Die Namenaktien der Helvetia Holding werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG unter dem Kürzel HELN gehandelt.

