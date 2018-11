Zürich – Die Schweizer Innovationsfirma für digitale Gesundheit dacadoo wurde von der Financial Times, Google und führenden europäischen Politikern als einer von 100 digitalen Pionieren in Europa ausgezeichnet.

dacadoo entwickelt und betreibt eine umfassende digitale Gesundheitsplattform, die Menschen dabei unterstützt, ihre Gesundheit auf einfache und unterhaltsame Weise aktiv zu verwalten und zu verbessern. Diese digitale User-Journey ist darauf ausgerichtet, Kunden von Krankenkassen, Lebensversicherern und Anbietern von betrieblichen Gesundheitsprogrammen zu erreichen und wird über mobile Apps (iPhone & Android) sowie eine Web-App in entsprechendem Design bereitgestellt. Es werden Motivationstechniken aus der Verhaltensforschung mit Funktionen aus Online-Spielen und sozialen Netzwerken kombiniert, die die Nutzer in ihre ganzheitliche Gesundheit einbeziehen – Körper, Befinden und Lebensstil. Durch die Kombination des patentierten dacadoo Gesundheitsindexes mit dem personalisierten Gesundheitscoachings durch den Regel- und AI-basierten, automatisierten Coach, können Kunden von dacadoo ein hohes Mass an langfristiger Nutzerbindung erreichen und positive Ergebnisse erzielen. Die White-Label-Option bietet den Kunden von dacadoo die Möglichkeit Branding und Inhalt vollständig anzupassen.

Das Unternehmen gab heute bekannt, dass es von der Financial Times, Google und führenden europäischen Politikern als einer der 100 digitalen Pionieren Europas ausgezeichnet wurde. Aufgrund seiner technologischen Innovationen und der Nutzung digitaler Fähigkeiten wurde dacadoo ausgewählt und in einen Sonderbericht der Financial Times mit dem Titel ‘Europe’s Road to Growth’ ft.com/europe-growth erwähnt. Die Auszeichnung wurden bei einer Veranstaltung im Digital Atelier von Google in Brüssel gefeiert, bei der EU-Kommissarin Mariya Gabriel und Matt Brittin, President of Business & Operations bei Google Europe, Middle East, & Africa, alle Gewinner beglückwünschten.

Peter Ohnemus, Präsident und CEO von dacadoo, wurde zur Preisverleihung nach Brüssel eingeladen und kommentierte stolz: „Wir sind sehr stolz, zu Europas Top 100 der digitalen Pionieren zu gehören, die von der renommierten Financial Times, Google und von führenden europäischen Politikern ausgewählt wurden. Es ist eine grosse Anerkennung für die harte Arbeit, die unser Team in dacadoo investiert hat, das langsam aber sicher die Anerkennung erhält, die es verdient hat.“ (dacadoo/mc/ps)

dacadoo ist ein weltweit tätiges Schweizer Unternehmen und ein innovativer Geschäftspartner, der die digitale Transformation im Gesundheitswesen und in der Versicherungsindustrie vorantreibt. Die umfassende digitale Gesundheitsplattform motiviert mit spielerischen Ansatz zu einem gesunden Lebensstil und macht Gesundheit individuell messbar. Die mobilen dacadoo Gesundheitslösungen kombinieren Motivationstechniken aus der Verhaltensforschung mit Funktionen aus Onlinespielen und sozialen Netzwerken. dacadoo ist in mehr als 13 Sprachen verfügbar und kann als vollwertige White-Label-Lösung angeboten oder über die API in Kundenprodukte integriert werden.

