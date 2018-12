Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag mit klar festeren Kursen in die Sitzung gestartet. Der SMI knüpft damit in seiner Entwicklung an die starke Vorwoche an. Getragen wird das Sentiment zum Wochenstart vom Zwischenerfolg in den Verhandlungen zwischen den USA und China vom Wochenende anlässlich des G20-Gipfels in Argentinien. In Börsenkreisen wird nun auf eine hohe Chance auf ein „Santa Rally“ verwiesen, welche zumindest durch den Rückblick auf die vergangenen drei Jahrzehnte untermauert werde.

Als Resultat aus den bilateralen Gesprächen anlässlich des G20-Gipfels werden die USA die Strafzölle gegenüber China vorläufig nicht erhöhen. Dies wird von Marktteilnehmern als „Waffenstillstand“ bezeichnet und mit Erleichterung zur Kenntnis genommen. Gleichzeitig sind verschiedene der ersten Kommentare zum Ergebnis der Gespräche eher kritisch ausgerichtet. Denn die US-Seite hat China ein Ultimatum von 90 Tagen für die Erfüllung von verschiedenen Forderungen gestellt. Die grosse Lösung im Handelsstreit sei dies noch nicht, hiess es unter anderem.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.20 Uhr 1,40 Prozent höher bei 9’164,37 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legt 1,95 Prozent auf 1’419,14 Punkte zu und der breiten Swiss Performance Index (SPI) 1,49 Prozent auf 10’698,03 Punkte. Alle Blue Chips notieren im grünen Bereich.

Am stärksten gesucht sind der aktuellen Zwischeneuphorie Techtitel wie Logitech (+6,5%), AMS (+6,4%) und Temenos (+5,8%).

Daneben profitieren von der vorläufigen Erleichterung im Zusammenhang mit China Firmen, die stark auf diesen Markt ausgerichtet sind, so etwa Swatch (+6,5%) und Richemont (+4,4%) oder aus dem Bausektor Sika (+3,2%) und LafargeHolcim (+3,8%). Letztere werden zudem von einer Aufstufung durch die Deutsche Bank auf „Buy“ gestützt.

Auch ABB (+1,4%) sind in China sehr stark, dieser Titel erhält aber von einer Rücknahme des Ratings auf „Underweight“ durch JPMorgan einen Dämpfer. Wie oft in eher euphorischen Phasen rangieren Defensive wie Roche, Swisscom (je +0,3%) oder Nestlé (+0,4%) am Ende der Tabelle. Novartis (+1,5%) erhalten von verschiedenen Produktenews Support.

Im breiten Markt brechen Implenia nach einer Gewinnwarnung um 17 Prozent ein und Air Tech nach der Ankündigung eines Rekapitalisierungsplans 22 Prozent. (awp/mc/ps)

