abrdn: Wirtschaftslage für Ausgabenkürzungen nutzen

Die OECD hat den Regierungen kürzlich geraten, das etwas stärkere Wachstum als Gelegenheit zu nutzen, um die steuerliche Unterstützung zu kürzen und die Finanzen für wichtige zukünftige Ausgaben wie die Versorgung der älteren Bevölkerung zu sichern. Luke Bartholomew, Senior Economist bei abrdn, meint, dass dies wahrscheinlich die richtige Entscheidung sei, um die Inflation nicht weiter anzuheizen, aber man müsse sehr darauf achten, dass man der Wirtschaft keinen schweren Schaden in Form einer tiefen Rezession zufügt. Ausserdem äussert er sich zur bevorstehenden Fed-Sitzung diese Woche, in der die Verkündung der Zinsaussetzungen erwartet wird:

„Unsere Einschätzung der wirtschaftlichen Aussichten ist wenig optimistisch. Wir erwarten, dass eine von den USA angeführte Rezession in den Industrieländern die Weltwirtschaft bis 2024 treffen wird. Fiskalische Anreize zum jetzigen Zeitpunkt des Zyklus wären kontraproduktiv.

In den USA und in Grossbritannien sind die Arbeitsmärkte überhitzt, was zu einem sehr starken Lohnwachstum führt. Es stimmt zwar, dass das Lohnwachstum nicht für den Grossteil des bisherigen Inflationsanstiegs verantwortlich ist, aber die derzeitige Stärke des Lohnwachstums bedeutet, dass es sehr schwierig zu erkennen ist, wie die Inflation von hier aus ohne eine Rezession auf das Ziel zurückkehren kann. Eine Rezession, so schmerzhaft sie auch sein mag, scheint daher notwendig zu sein. Eine lockere Finanzpolitik würde den Inflationsdruck in der Wirtschaft nur noch weiter erhöhen, was einen weiteren Anstieg der Zinssätze und schliesslich eine noch schmerzhaftere Rezession zur Folge hätte.

Für das Fed-Treffen diese Woche erwarten wir die Verkündung einer „Aussetzung». Dies wäre das erste Mal seit März 2022, dass die Zinsen bei einem geldpolitischen Treffen nicht erhöht werden, da die Fed sich dem Ende ihres Erhöhungszyklus nähert. Allerdings wird die Fed wahrscheinlich betonen, dass eine Aussetzung nicht dasselbe wie eine Pause ist. Eine Pause weist auf einen längeren Zeitraum hin, in dem die Politik nicht verändert wird. Tatsächlich deuten die Prognosen der Fed darauf hin, dass es in diesem Jahr noch eine weitere Zinserhöhung geben wird. Wir gehen davon aus, dass diese weitere Erhöhung im Juli erfolgen wird, aber auch eine Erhöhung im September ist möglich, wenn die Fed mehr Informationen darüber erhalten möchte, wie die Wirtschaft die vergangenen Straffungsmassnahmen verarbeitet.

Die nächste Zinserhöhung wird wahrscheinlich die letzte in diesem Zyklus sein, da sich die Auswirkungen der vergangenen geldpolitischen Straffungen endlich auf die Wirtschaft auswirken und zu einer nachhaltigen wirtschaftlichen Verlangsamung in der zweiten Jahreshälfte führen werden. Die Fed wird vorerst nicht über einen eventuellen Lockerungszyklus sprechen. Aber wir glauben, dass die Zinssätze im nächsten Jahr deutlich gesenkt werden, sobald der zugrunde liegende Inflationsdruck nachlässt.“ (abrdn/mc)