UZH-Vortragsreihe «Die Zukunft der freiheitlichen Demokratie»

Die Demokratien auf der ganzen Welt sind zunehmend bedroht: Populisten sind auf dem Vormarsch, die Polarisierung nimmt zu, und Wähler gehen häufig nicht zur Wahl. Gleichzeitig erleben autoritäre Regime ein Wiedererstarken.

Das UBS Center for Economics in Society der Universität Zürich widmet diesem Themenkomplex eine Vortragsreihe mit Wolfgang Schäuble und Steven Pinker. Beim abschliessenden «Forum for Economic Dialogue» beleuchten Expert:innen aus verschiedenen Bereichen das Thema aus politischer und wirtschaftlicher Perspektive.

Für alle Veranstaltungen wird ein Livestream zur Verfügung gestellt.

Wolfgang Schäuble

Dienstag, 24. Oktober 2023, 18:00 – 19:15 Uhr

Universität Zürich, KOH-B-10

Steven Pinker

Dienstag, 7. November 2023, 18:00 – 19:15 Uhr

Universität Zürich, KOH-B-10

Forum for Economic Dialogue

(Mit Herta Müller, Daniel Ziblatt, Hélène Landemore, Jason Brennan, u.a.)

Montag, 13. November 2023, 12:30 – 19:00 Uhr

Kongresshaus Zürich

(Universität Zürich/mc/ps)