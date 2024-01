Bank Bonhôte verstärkt Abteilung Externe Vermögensverwalter

Neuenburg – Die Abteilung Externe Vermögensverwalter nimmt einen zentralen Platz in der strategischen Entwicklung der Bank Bonhôte ein. Die Abteilung wird mit zwei neuen Senior-Verwaltern verstärkt.

Bonhôte ist stolz darauf, einen erstklassigen, persönlichen Service anbieten zu können, der den Erwartungen an eine Privatbank mit einer über 200-jährigen Geschichte gerecht wird. Dieser Ansatz ist das Ergebnis eines mehrsprachigen Teams von Spezialisten mit unterschiedlichem Hintergrund, die eine massgeschneiderte und gewissenhafte Betreuung einer sowohl nationalen als auch internationalen Kundschaft gewährleisten.

Nicolas Bader ist diplomierter Finanz- und Anlageexperte der Schweizerischen Vereinigung für Finanzanalyse und Vermögensverwaltung und verfügt über ein CWMA-Zertifikat der SAQ.

Der Spezialist verfügt über mehr als dreissig Jahre Berufserfahrung im Bankwesen, die er bei verschiedenen Banken gesammelt hat, unter anderem bei der BCV, der Bank Cramer & Cie SA und zuletzt bei der Credit Suisse SA. Er erklärt: «Ich fühle mich geehrt, der Bank Bonhôte beizutreten und mein Wissen und meine Erfahrung in diese renommierte Bank einzubringen. Diese neue Stelle in der Abteilung Externe Vermögensverwalter zeigt auch die Bedeutung, die die Bank den Aktivitäten von externen Vermögensverwaltern in der Genferseeregion und darüber hinaus beizumessen gedenkt».

Auch Olivier Christen verfügt über mehr als 30 Jahre Berufserfahrung im Bankwesen, die er unter anderem bei der LGT Suisse Bank SA, der BPS und während über 20 Jahren bei der Credit Suisse SA erworben hat. Er betreut die Kunden dreisprachig. Dazu Olivier Christen: «Ich freue mich sehr, einer renommierten Bank beizutreten, die meine Werte und diejenigen meiner Kundinnen und Kunden teilt. Bonhôte ist eine Privatbank, in der die Kundenbeziehung an erster Stelle steht. Es handelt sich um eine mittelgrosse Struktur, die Eigeninitiative und Teamarbeit fördert und uns so ermöglicht, unsere Kunden bestmöglich zu betreuen».



Die verstärkte Präsenz in der Lausanner Niederlassung zeigt das Bestreben der Bank, ihren Einfluss und ihre Strahlkraft auf die gesamte Romandie auszuweiten. Diese regionale Expansion ist von entscheidender Bedeutung, da sie den Willen widerspiegelt, die spezifischen Bedürfnisse der Kunden zu verstehen und eine solide und bedeutende regionale Verankerung zu bieten – eine Nähe, die der Bank besonders am Herzen liegt.

Claude Suter, Leiter der Abteilung Externe Vermögensverwalter fügt hinzu: «Mit diesem Schritt setzt die Bank Bonhôte ihre Entwicklung fort. Wir freuen uns, unseren Service mit zwei Senior-Verwaltern zu verstärken, die über ein breites Netzwerk in der Romandie verfügen. Ihre Präsenz in unserer Niederlassung in Lausanne ermöglicht es uns, einen kundennahen Service für externe Vermögensverwalter in den Kantonen Waadt und Genf sowie im Freiburgerland zu gewährleisten. Die Schaffung von zwei neuen Stellen zeigt auch die Bedeutung, die die Bank Bonhôte der Tätigkeit der externen Vermögensverwalter beimisst.»

Die Anlagedienstleistungen mit 360-Grad-Rundumservice der Bank sind darauf ausgelegt, die institutionelle Kundschaft in allen Aspekten ihrer Tätigkeit zu unterstützen. Die Bank Bonhôte versteht das Bedürfnis der selbständigen Vermögensverwalter, sich vor allem auf das zentrale Element ihrer Arbeit zu konzentrieren: Das Vermögen ihrer Kunden zu verwalten. Die Aufgabe der Abteilung ist es, unabhängige Vermögensverwalter in ihrem Streben nach Spitzenleistungen zu unterstützen, indem sie ihnen die erforderlichen Instrumente, Ressourcen und Unterstützung in einem wettbewerbsintensiven und sich ständig verändernden Umfeld zur Verfügung stellt.

Die seit über 200 Jahren in Neuchâtel ansässige Bank Bonhôte mit ihren Niederlassungen in Bern, Biel, Genf, Lausanne, Solothurn und Zürich freut sich über die positive Geschäftsentwicklung. (Bank Bonhôte/mc/ps)

Bank Bonhôte