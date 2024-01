Biotech-Unternehmen Infinite Roots (ehemals Mushlabs) sichert sich 58 Millionen US-Dollar für Pilzmyzel-Produkte

Hamburg – Infinite Roots, ein deutsches Biotech-Unternehmen, gab den Abschluss seiner Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 58 Millionen US-Dollar bekannt. Die überzeichnete Finanzierungsrunde stellt die bisher grösste Investition in Myzel-Technologie in Europa dar und unterstreicht die wachsende Bedeutung für Pilzmyzel im globalen Lebensmittelsystem.

Angeführt wurde die Runde von der Dr. Hans Riegel Holding (HRH), einer der beiden Gesellschafter-Holdings der Haribo-Gruppe, eines international erfolgreichen Süsswarenkonzerns, mit der Unterstützung des EIC Fonds, einer Initiative der Europäischen Kommission, um direkte Eigenkapitalinvestitionen in innovative Startups und KMUs in Europa zu tätigen. Die REWE Gruppe, einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa, und Betagro Ventures beteiligten sich ebenfalls an der Runde. Hinzu kamen bereits beteiligte Investoren wie Clay Capital, FoodLabs, Redalpine, Simon Capital und Happiness Capital. Mit diesen Investoren holt sich Infinite Roots etablierte Partner an Bord, die über grosse Erfahrung bei der Markteinführung und dem Vertrieb von Lebensmitteln auf der ganzen Welt verfügen.

Eine erfolgreiche Investitionsrunde dieser Grössenordnung von Branchenriesen inmitten eines schwierigen Finanzierungsumfelds ist nicht nur ein Beweis für die Technologie und das Know-how von Infinite Roots, sondern auch ein wichtiges Zeichen für Innovationen in der gesamten Lebensmittelindustrie.

Mit der neuen Finanzierung tritt Infinite Roots in eine neue Ära des kommerziellen Wachstums ein und plant, seine Produktionskapazitäten zu erweitern und in weltweite Markteinführungsaktivitäten zu investieren. Langfristig plant Infinite Roots, mit den vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten von Pilzmyzel eine Schlüsselrolle bei der Umgestaltung des globalen Lebensmittelsystems zu spielen.

„Ein Umdenken in der Lebensmittelproduktion und im Lebensmittelkonsum war noch nie so dringend wie heute. Es braucht unser aller Kräfte. Wir sind begeistert, dass wir uns mit Branchenführern zusammenschließen können, um die nächste Generation schmackhafter, gesunder und nachhaltiger Lebensmittel zu entwickeln. Wir sind in der besonderen Position, eine neue Ära von Produkten auf Basis von Pilzmyzel zu definieren. Mit der Technologie und den Produkten von Infinite Roots streben wir an, den monumentalen Wandel zu einem nachhaltigeren und gesünderen Lebensmittelsystem anzuführen“, sagt Dr. Mazen Rizk, Gründer und CEO von Infinite Roots.

Mit der Dr. Hans Riegel Holding (HRH) holt Infinite Roots einen starken Partner mit internationaler Expertise bei der Einführung von Produkten in wachsenden Verbrauchermärkten an Bord. Die REWE Gruppe, Deutschlands zweitgrößter Lebensmitteleinzelhändler mit Aktivitäten in über 21 Ländern, hält bereits über 20 Prozent Marktanteil bei veganen Kernprodukten. Die Investition unterstreicht ihre Überzeugung von der Technologie und den Produkten von Infinite Roots, die auf der wachsenden Nachfrage der Verbraucher:innen nach nachhaltigen Lebensmittelalternativen basieren.

„Die Myzel-Technologie von Infinite Roots kann einen sehr erfolgreichen Beitrag zur nachhaltigen Nahrungsmittelversorgung leisten. Die Dr. Hans Riegel Holding investiert in Zukunftstechnologien“, erklärt Dr. Reinhard Schneider, Geschäftsführer der Dr. Hans Riegel Holding GmbH.

Auch Svetoslava Georgieva, Vorsitzende des Verwaltungsrats des EIC-Fonds, unterstreicht das Potenzial der neuen Entwicklung: „Wir freuen uns auf die spannende Zukunft mit dem Team von Infinite Roots. Es ist höchste Zeit, dass die Verbraucher ihren Appetit auf gute Lebensmittel und ihre Bereitschaft, etwas für den Planeten und ihre Gesundheit zu tun, miteinander in Einklang bringen können.»

Entwicklung vielfältiger und vielseitiger Lebensmittelprodukte auf der Basis von Speisepilzmyzel

Infinite Roots, bekannt für seine bahnbrechenden Innovationen in der Myzeltechnologie, stärkt jetzt seine Pionierposition bei der Entwicklung von Nahrungsmitteln auf der Basis von Pilzmyzel. Die patentierten Technologien ermöglichen die Entwicklung vielfältiger und vielseitiger Lebensmittelprodukte auf der Basis von Speisepilzmyzel. Die erfolgreiche Finanzierungsrunde unterstreicht das enorme Potenzial von Infinite Roots und seine Fähigkeit, starke Partner zu gewinnen.

Die Fermentationstechnologie auf der Basis von Myzel ist ein immer wichtigerer Wegbereiter in der Lebensmittelindustrie und gilt neben pflanzlichem und kultiviertem Fleisch als ein Megatrend in der Branche. Die Produkte von Infinite Roots bilden eine dritte Kategorie in der Lebensmittelklassifizierung, da Produkte auf Pilzbasis weder pflanzlich noch tierisch sind. In den letzten Jahren ist die Nachfrage nach gesunden Ernährungsalternativen weltweit angestiegen. Infinite Roots erfüllt diese Nachfrage mit einem nachhaltigen, gesunden Lebensmittelsortiment mit vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten, die weit über Fleischersatzprodukte hinausgehen. (Infinite Roots/mc/hfu)