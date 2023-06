Bitcoin steigt nach Blackrock-ETF-Antrag deutlich

Zürich – Der Kurs des Bitcoin ist auf den höchsten Stand seit rund zwei Monaten gestiegen. Auftrieb gibt dem Markt ein Antrag des weltgrössten Vermögensverwalters Blackrock auf einen öffentlich handelbaren Bitcoin ETF.

Der Bitcoin notiert am Mittwochvormittag bei rund 28’900 Dollar und damit 11,4 Prozent über dem Stand von vor einer Woche. Die Marktkapitalisierung ist damit um 58 Milliarden Dollar auf gut 560 Milliarden angestiegen.

Erster ETF?

Die Chancen stehen laut Marktbeobachtern gut, dass Blackrock als erster Anbieter grünes Licht von der US-Börsenaufsicht SEC für den Vertrieb eines börsengehandelten Bitcoin-ETF erhält. Bei den bisher rund 30 ähnlichen Anträgen äusserten die Aufsichtsbehörden Bedenken bezüglich möglicher Marktmanipulationen.

Diese Vorbehalte zerstreuen könnte gemäss Experten die Tatsache, dass der Exchange-Trad-Fund (ETF) von Blackrock auf einem Surveillance-Sharing-Agreement basiert. Dabei werden unter anderem Information rund um die Handels- und Clearing-Aktivitäten des Fonds ausgetauscht und Investoren haben sich kenntlich zu machen.

Sollte es zu einer Bewilligung kommen, wäre es der erste öffentlich handelbare Bitcoin-Spot-ETF in den USA. Für Investoren ist ein ETF daher von Vorteil, weil sie so von der Preisentwicklung des Bitcoin profitieren können, ohne direkt in die Kryptowährung investiert zu sein oder sie selbst halten zu müssen.

Laut den Blackrock-Unterlagen soll der ETF unter dem Namen «iShares Bitcoin Trust» gehandelt werden und in Zusammenarbeit mit der US-Krypto-Börse Coinbase lanciert werden. Coinbase fungiere dabei als Verwahrer der Bitcoin-Bestände des Fonds.

Auch bei anderen Finanzschwergewichten nimmt das Interesse an der Branche trotz regulatorischem Gegenwind zu. So beantragte etwa die Deutsche Bank eine Lizenz zur Verwahrung digitalen Vermögenswerte. Zudem nahm die Kryptobörse EDX Markets, die von Branchengrössen wie Charles Schwab, Citadel Securities und Fidelity finanziert wird, den Handel mit BTC und Ether in den USA auf.

Steigende BTC-Dominanz

Der Rest des Kryptomarktes vermag derweil nicht mit den jüngsten Zugewinnen der «Krypto-Leitwährung» Bitcoin mitzuziehen. Während die nach Marktkapitalisierung zweitgrösste Kryptowährungen Ether im Wochenverlauf rund 4,2 Prozent zulegt, büssen weitere Blockchain-Devisen wie XRP (-3,3%) an Wert ein.

Der Marktwert aller noch knapp 10’000 auf dem Datenportal CoinGecko aufgeführten Kryptowährungen beträgt aktuell 1177 Milliarden Dollar und damit rund 80 Milliarden mehr als in der Vorwoche. Die Dominanz des Bitcoin liegt mit 48 Prozent indes deutlich über dem Wert von vor sieben Tagen. (awp/mc/pg)

Aktueller Bitcoin-Kurs bei Bitstamp