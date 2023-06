Chinas Notenbank senkt Hauptleitzins

Peking – Die chinesische Zentralbank versucht mit der Senkung ihres Hauptleitzinses der schwächelnden Wirtschaft des Landes unter die Arme zu greifen. Der Zins für einjährige Kredite (MLF) sinkt um 0,1 Prozentpunkte auf 2,65 Prozent, wie die Notenbank am Donnerstag in Peking mitteilte. Der Schritt – es ist die erste Senkung seit August 2022 – war erwartet worden. Erst am Dienstag hatte die People’s Bank of China den einwöchigen Reverse-Repo-Satz verringert.

Mit der Lockerung der Geldpolitik versucht China, die schwache Wirtschaft zu stützen, die nicht so recht aus der Corona-Flaute herauskommt. Untermauert wurde dieses Bild am Donnerstag durch schwache Industrie- und Einzelhandelsdaten sowie negative Signalen aus dem Immobiliensektor, in dem die Investitionen deutlicher fielen als befürchtet.

Vor diesem Hintergrund erwarten Experten auch grössere Stützungsmassnahmen der chinesischen Regierung. Mit allzu umfangreichen Hilfen haben Notenbank und Regierung sich bislang aber zurückgehalten. Unter anderem könnte eine zu lockere Geldpolitik in Zeiten, in denen anderen Notenbanken die Leitzinsen deutlich angehoben haben, zu Kapitalabflüssen aus dem Land führen. (awp/mc/ps)

People’s Bank of China