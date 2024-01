Die digitale Privatbank Alpian setzt neue Massstäbe bei den Wechselkursen

Zürich – Eine aktuelle Analyse der digitalen Bank Alpian zeigt erhebliche Unterschiede bei den Wechselkursen von acht Finanzdienstleistern, die an sich für ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem Schweizer Devisenmarkt für Privatpersonen bekannt sind. Alpian bietet durchweg die attraktivsten Kurse für die Währungen EUR, GBP und USD, während die Konkurrenz bis zu 105 Euros mehr[1]pro 10’000 CHF für den Umtausch von Schweizer Franken in eine Fremdwährung verlangt.



Victor Cianni, Chief Investment Officer bei Alpian, bekräftigt: «Unsere jüngste Analyse spiegelt nicht nur unsere wettbewerbsfähigen Tarife wider. Sie spiegelt unseren allgemeinen innovativen Ansatz im digitalen Banking. Wir haben uns zu Transparenz und fairer Preisgestaltung verpflichtet, und das Ergebnis ist ein Beweis für die Qualität unseres Engagements. Wir bieten nicht nur wettbewerbsfähige Kurse, sondern wir bemühen uns, ständig von neuem zu definieren, was es bedeutet, eine wirklich kundenorientierte digitale Bank zu sein.»



In der sorgfältig durchgeführten Analyse wurden die Wechselkurse (FX-Kurse) von Alpian mit denen von sieben anderen grossen Marktteilnehmern verglichen. Die Analyse konzentriert sich auf die in der Schweiz am häufigsten genutzten Währungspaare und stützt sich auf eine ausgefeilte Methodik, die Echtzeit-Quotierungsdienste und Online-Vergleichstools umfasst. Alpian bot an Werktagen zuverlässig die wettbewerbsfähigsten Kurse für Privatkunden an, mit einem deutlich niedrigeren Aufschlag von nur 0,20 %.

Das innovative Mehrwährungskonto von Alpian ist im Banking-Paket des Instituts enthalten und ermöglicht es den Nutzerinnen und Nutzern, CHF, USD, EUR und GBP sowohl online als auch in der modernen Banking-App von Alpian zu halten und zu wechseln. Besonders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang die in der App integrierte Single-Debitkarte mit automatischer Umrechnungsfunktion, womit das Führen exakter Kontosaldi während Reisen überflüssig wird.

Keine Provisionen oder Transaktionsgebühren für Zahlungen oder Transaktionen in Fremdwährungen

Alpian erhebt auch keine Provisionen oder Transaktionsgebühren für Zahlungen oder Transaktionen in Fremdwährungen. Somit ist das Unternehmen noch wettbewerbsfähiger in einer Welt von Banken, die im Durchschnitt 2 % pro Transaktion zusätzlich zum höheren Wechselkurs berechnen.

Cianni erklärt hierzu: «Unser Fokus liegt nicht nur auf wettbewerbsfähigen Zinssätzen für unsere Kunden und Kundinnen, sondern vielmehr auf deren gesamtes wirtschaftliches Wohlergehen. Wir glauben an ein effizientes und transparentes Bankgeschäft, das unsere Kundschaft in ihrer finanziellen Weiterentwicklung unterstützt.»

Die fundierte Methodik der Studie und die daraus resultierenden Ergebnisse verdeutlichen das Engagement von Alpian, nicht einfach eine weitere Teilnehmerin an der digitalen Bankenwelt sein, sondern diese mit innovativen und kundenorientierten Lösungen anzuführen.

Für den Zugang zu den vollständigen Daten der Studie über vergleichende Devisenkurse besuchen Sie die Webseite: https://www.alpian.com/news/comparative-study-fx-rates. (Alpian/mc/hfu)