ETC Group lanciert ersten Krypto-ETP auf einen MSCI Index an der BX Swiss

Zürich – Die Schweizer Börse BX Swiss begrüsst die ETC Group als neue ETP-Emittentin. ETC Group hat den ETC Group MSCI Digital Assets Select 20 ETP primär an der BX Swiss gelistet. Das innovative Krypto-ETP wird nun neben einigen anderen Krypto-ETPs an der BX Swiss gehandelt. Das ETP-Angebot der ETC Group bietet Anlegerinnen und Anlegern die Möglichkeit, passiv in führende Krypto-Werte zu investieren.

Mit dem neuen ETP von der ETC Group sind mittlerweile 67 ETPs von 16 Emittenten täglich von 9.00 Uhr bis 17.30 Uhr an der BX Swiss handelbar. Der «ETC Group MSCI Digital Assets Select 20 ETP» (ISIN DE000A3G3ZL3, Ticker: DA20) ist der weltweit erste Krypto-ETP basierend auf einem MSCI-Index. Er ist physisch besichert und ermöglicht Anlegerinnen und Anleger eine passive Investmentmöglichkeit in den Kryptomarkt. Der zugrundeliegende Index enthält die 20 führenden investierbaren Krypto-Werte. Der ETP zielt darauf ab, die Wertentwicklung des MSCI Global Digital Assets Select Top 20 Capped Index, so nahe wie möglich und vor Kosten und Gebühren, abzubilden. Der Index wird vierteljährlich angepasst.

Die ETC Group bietet regulierte Anlageprodukte für Investments in Kryptowährungen und digitale Vermögenswerte. Das in London ansässige Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, Anlegerinnen und Anlegern in allen Lebensbereichen einen nahtlosen und effizienten Investmentzugang zu digitalen Assets und dem Blockchain-Sektor zu ermöglichen.

«Wir freuen uns, die ETC Group als neue Emittentin an der BX Swiss begrüssen zu dürfen und dadurch weitere innovative Investmentmöglichkeiten in den Kryptomarkt anzubieten.» so Matthias Müller, Chief Commercial Officer der BX Swiss.

«Mit dem Listing an der BX Swiss können Anleger aus der Schweiz nun noch günstiger und einfacher investieren in das einzige diversifizierte Krypto-ETP auf einen Index von MSCI: ETC Group MSCI Digital Assets Select 20 ETP.» sagt Tim Bevan, Chief Executive Officer von ETC Group. (BX Swiss/mc/ps)