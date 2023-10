Invesco und neon bieten kostenlosen ETF-Handel an

Zürich – Invesco Asset Management und Banken-Challenger neon kündigen eine langfristige Partnerschaft an. Die Partnerschaft beruht auf einer Verbindung von jahrzehntelangem Finanzfachwissen und modernster Fintech. Ziel ist es, die Geldanlage in der Schweiz langfristig weiter zu demokratisieren. Der Weg: Einstiegshürden für eine breite Vorsorge über passive Anlageinstrumente weiter zu verringern und langfristige Anlagen durch gemeinsame, innovative Lösungen zu fördern.

Die Kooperation ist langfristig ausgelegt. In einem ersten Schritt sind ab sofort zwei ETFs von Invesco (Invesco FTSE All World ETF und Invesco MSCI Paris Aligned ESG ETF) kostenlos auf der neon- Plattform handelbar. Damit ist Invesco der erste ETF-Anbieter in der Schweiz, der Anlegern und Anlegerinnen die Möglichkeit des Free-ETF-Tradings bietet.

Keine Depotgebühren, Währungshandels- oder Transaktionskosten

Die Handelskosten für ETFs bei Schweizer Finanzdienstleistern liegen bei einer Investition von 1‘000 CHF in der Regel zwischen zehn bis 40 CHF zuzüglich zehn bis 20 CHF für einen möglichen Währungswechsel. Mit dem nun kostenlosen Handel der beiden ETFs, die bereits in Schweizer Franken aufgelegt sind, bieten neon und Invesco nun eine Geldanlage, die nur noch die Managementkosten der ETFs, jedoch weder Depotgebühren noch Währungshandels- oder Transaktionskosten umfasst. Schon bisher erhebt neon keine Depotgebühren und die Managementkosten der beiden ETFs von Invesco gehören zu den günstigsten weltweit.

Mit dieser Aktion schaffen die Kooperationspartner ein Einstiegsprodukt, das mit einer Investitionshöhe ab fünf CHF das digitale Anlagesparen für Jedermann und -frau möglich macht.

Nima Pouyan, Leiter Institutional Business & ETF Invesco Schweiz und Liechtenstein kommentiert: „Als internationaler Asset Manager sind Innovation und Technologie feste Bestandteile unserer DNA. Zugleich sind wir stark in der Schweiz verankert und fördern mit dieser Kooperation den Wissenstransfer zwischen Etablierten und Challengern. Damit stärkt Invesco auch die digitalen Geldanlagemöglichkeiten für Schweizer und Schweizerinnen.“

Julius Kirscheneder, Mitgründer von neon fügt hinzu: «Diese Allianz unterstreicht unser Engagement, unseren Kunden und Kundinnen ein unvergleichliches, digitales Produkt zu bieten. Die Kostenstruktur von Bankdienstleistungen und Anlageprodukten in der Schweiz ist im Ländervergleich noch immer zu hoch. Mit der Kooperation setzen sich Invesco und neon gemeinsam an die an die Speerspitze für das Anlagesparen der Schweizer und Schweizerinnen und ihre Basisvorsorge mit ETFs.“

ETFs sind seit längerem auf der neon-Plattform verfügbar und äusserst beliebt. Die Plattform verkörpert eine perfekte Mischung aus einem einfachen, Smartphone-optimierten Anlageprozess mit wenigen Klicks und transparenten, niedrigen Gebühren. Seit der Einführung im Sommer 2023 haben bereits 25‘000 der 180‘000 neon Kunden und Kundinnen ein Depot eröffnet. Der Anteil der ETFs am gehandelten Gesamtvolumen beträgt bereits in den ersten Monaten 38%, was die Nachfrage vor allem nach günstigen internationalen ETF-Anlagemöglichkeiten unterstreicht.

Die wichtigsten Vorteile der Kooperation:

Globale Expertise, lokale Innovation : Die Zusammenarbeit verbindet globale ETF-Expertise mit lokalem Fachwissen im Schweizer Bankwesen und stellt sicher, dass die Kunden von einem umfassenden und dennoch innovativen Finanzansatz profitieren.

: Die Zusammenarbeit verbindet globale ETF-Expertise mit lokalem Fachwissen im Schweizer Bankwesen und stellt sicher, dass die Kunden von einem umfassenden und dennoch innovativen Finanzansatz profitieren. Verbessertes Benutzererlebnis: Durch die Nutzung der innovativen, digitalen Fähigkeiten des Banken-Challengers profitieren die Nutzer und Nutzerinnen von einer intuitiven und sicheren Plattform.

Durch die Nutzung der innovativen, digitalen Fähigkeiten des Banken-Challengers profitieren die Nutzer und Nutzerinnen von einer intuitiven und sicheren Plattform. Kostengünstige Basisvorsorge: Anleger und Anlegerinnen können nun in ein gebührengünstiges Anlagesparen einsteigen. Die kostenlos handelbaren ETFs von Invesco können mit wenigen Clicks gehandelt und ohne Depotgebühren bei neon gehalten werden.

ETF-Produktübersicht

ETF-Name ISIN / Valoren- nummer Bloomberg Ticker Laufende Gebühren (TER/Managementgebühr) Invesco FTSE All-World ETF IE000716YHJ7 / 125615414 FWRA 0,15% p.a. Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned ETF IE000V93BNU0 / 113303241 PAWD 0,19% p.a.

