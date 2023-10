Robeco macht interne SI-Daten in einer transformativen Initiative offen zugänglich

Rotterdam – Robeco macht als einer der ersten Vermögensverwalter weltweit seine Daten über nachhaltiges Investieren (SI) offen zugänglich. In diesem Rahmen weitet Robeco seine „SI Open Access“-Initiative auf die Öffentlichkeit (darunter Unternehmen und NGOs) aus, mit dem Ziel, die Datentransparenz und Qualität bei nachhaltigen Investments zu verbessern. Die Initiative zielt darauf ab, die Unternehmens-Scores in Bezug auf die SDGs (Nachhaltigkeitsziele) und Länder-Scores in Bezug auf die ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Governance) öffentlich zugänglich zu machen. Sie wurde im August 2022 zunächst für Kunden und die Wissenschaft gestartet. Robeco will damit einen Beitrag leisten, um neue Standards im Bereich nachhaltiges Investieren zu fördern und basierend auf der „Weisheit der Vielen“ die Qualität der Daten über nachhaltige Investments zu verbessern.

Nachhaltige Anleger stehen vor der kritischen Aufgabe, die Nachhaltigkeits-Performance der Unternehmen, in die sie investieren, systematisch zu bewerten. Hierzu verwenden sie Ratings, die Auskunft darüber geben, wie nachhaltig die Geschäftspraktiken eines Unternehmens sind. Robeco ist sich der Bedeutung genauer und aussagekräftiger Nachhaltigkeitsbewertungen bewusst und entwickelt seit 2017 hauseigene SDG-Bewertungen. Anders als traditionelle ESG-Ratings, die häufig die finanzielle Wesentlichkeit messen, konzentriert sich der SDG-Score von Robeco auf die Wesentlichkeit der Auswirkungen. Der Score misst, inwieweit ein Unternehmen positive oder negative Beiträge zu den SDGs leistet. Die SDG-Scores stellen damit eine Ergänzung der ESG-Ratings dar und bieten in ihrer Gesamtheit eine ganzheitlichere Perspektive darauf, welche Bemühungen ein Unternehmen in Sachen Nachhaltigkeit unternimmt.

Carola van Lamoen, Head of Sustainable Investing bei Robeco: „Wir bei Robeco sind überzeugt, dass es entscheidend ist, die SI-Daten so weit wie möglich zu integrieren, um reale Auswirkungen zu erzielen. Mit unserer SI Open Access-Initiative sammeln wir wertvolles Feedback, mit dem wir die Qualität der Daten über nachhaltiges Investieren weiter verbessern können, um die Anleger dabei zu unterstützen, SI in ihre Ansätze zu integrieren. Darüber hinaus wollen wir durch die Zusammenarbeit mit der Wissenschaft einen Beitrag leisten, um Bildung und Forschung weiter voranzubringen. Indem wir den Zugang zu unserer SI Open-Access-Initiative erweitern, können wir noch mehr externe Sichtweisen und Rückmeldungen einbeziehen und damit unser Engagement für Datentransparenz und Innovation im Bereich nachhaltiges Investieren bekräftigen.“

Derzeit haben über das Kundenportal des Unternehmens mehr als 900 Kunden und Wissenschaftler Zugang zum geistigen Eigentum von Robeco im Bereich SI. Weitere Informationen über die SI Open Access-Initiative finden Sie hier: Robeco-Website. (Robeco/mc/ps)