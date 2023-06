Stefan Mäder zum neuen Präsidenten des Versicherungsverbandes gewählt

Basel – Die Delegierten des Schweizerischen Versicherungsverbandes SVV haben an ihrer Generalversammlung Stefan Mäder zu ihrem neuen Präsidenten gewählt. Mäder, Verwaltungsratspräsident der Mobiliar, folgt auf Rolf Dörig, der dem Branchenverband der Privatversicherer während sechs Jahren vorstand.

Rolf Dörig blickte auf eine Amtszeit zurück, die von vorhersehbaren Herausforderungen wie der Reform der Altersvorsorge, aber auch von unerwarteten Ereignissen wie der Coronapandemie geprägt war. In seiner Rede ging Dörig insbesondere auf die Themen Rahmenbedingungen, Altersvorsorge und Toprisiken ein, die die letzten Jahre stark geprägt hätten. Und er bilanzierte: «Obwohl der Regulierungsdruck – auch von Seiten der EU – zunimmt, haben wir in der Schweiz nach wie vor vergleichsweise gute Bedingungen. Das ist aber nicht selbstverständlich. Wir alle – Gesellschaft, Wirtschaft und Politik – müssen uns aktiv dafür einsetzen. Auch die Versicherungswirtschaft ist hier laufend gefordert, für ihre Interessen einzustehen. Das wird auch in den kommenden Jahren die wichtigste Aufgabe bleiben.»

Stefan Mäder betonte bei seinem Amtsantritt die positive Entwicklung der Versicherungsindustrie auf dem Schweizer Finanzplatz: «Keine andere Branche ist seit der Jahrtausendwende so stark gewachsen wie die Assekuranz, ihre Wertschöpfung hat sich verdoppelt. Und die Arbeitsproduktivität ist überdurchschnittlich gestiegen», meinte Mäder. «Diese Tatsache wollen wir künftig verstärkt in der öffentlichen Wahrnehmung verankern und uns bei den relevanten Themen entsprechend einbringen. Die Assekuranz sorgt für die finanzielle Widerstandskraft der Versicherten. Und eine starke Versicherungswirtschaft erhöht die Resilienz der Schweiz. Das ist meine Überzeugung, und dafür werde ich mich einsetzen.»

Wechsel im Vizepräsidium

Die Verbandsziele gemeinsam mit Stefan Mäder angehen wird der 14-köpfige Vorstand, in den Thomas Boyer, Generaldirektor Groupe Mutuel, Jean-Daniel Laffely, Generaldirektor Vaudoise Versicherungen, und Markus Leibundgut, CEO Swiss Life Schweiz, für eine weitere Amtsperiode von drei Jahren wiedergewählt wurden. Das Vizepräsidium konstituiert sich aus Juan Beer, CEO Zurich Schweiz, und neu aus Patrick Raaflaub, Group Chief Risk Officer und Mitglied der Konzernleitung von Swiss Re. Raaflaub löst Michael Müller ab, der im Juli die Konzernleitung der Baloise übernimmt, aber im Vorstand des SVV bleibt. (mc/pg)

SVV