VP Bank baut ihr digitales Angebot in Liechtenstein und in der Schweiz aus

Vaduz – Im Rahmen ihrer Strategie 2026 baut die VP Bank ihre digitalen Dienstleistungen für Kundinnen und Kunden weiter aus. Die getätigten Investitionen in eine flexible und offene IT- und Dienstleistungsarchitektur erlauben sowohl eine einfache Anbindung von innovativen Drittanbietern als auch eine schnellere Entwicklung von eigenen Dienstleistungen. Das digitale Angebot wird nun schrittweise ausgebaut.

Die traditionelle Stärke und Expertise der VP Bank beruhen auf dem Geschäft mit professionellen Finanzdienstleistern, den Intermediären. Bei der Entwicklung von neuen Dienstleistungen stehen deshalb individuelle und teilweise komplexe Kundenbedürfnisse im Vordergrund. Die getätigten Investitionen in eine Open Wealth-fähige IT- und Dienstleistungsarchitektur ermöglichen es der Bank, innovative Drittanbieter einfach zu integrieren und neue Dienstleistungen schnell und agil zu entwickeln.

Digitale Kundeneröffnung für Intermediäre

Mit dem neuen Angebot können Intermediäre ihre Kundenbeziehungen bei der VP Bank digital beantragen. Die Daten werden elektronisch erfasst, die notwendigen Formulare automatisch erstellt und anschliessend elektronisch signiert an die VP Bank zur Prüfung und Eröffnung übermittelt. Die Identifikation der Kundinnen und Kunden erfolgt per Videoanruf. Dies bedeutet für die Intermediäre eine erhebliche Effizienzsteigerung.

Digitale Lombardkreditvergabe und Festgeldanlagen für Privatkunden

Auch Privatkundinnen und -kunden profitieren. Das elektronische Kundenportal der VP Bank bietet bereits heute eine Vielzahl an digitalen Dienstleistungen. Neu sind sowohl die Datenaktualisierung sowie die Dokumentenunterzeichnung digital möglich. Ein weiteres neues Angebot ist die digitale Lombardkreditvergabe. Kundinnen und Kunden können im Kundenportal der VP Bank den gesamten Belehnungswert ihres Portfolios und die Kreditverfügbarkeit einsehen. Bei Interesse beantragen sie den Lombardkredit direkt im Kundenportal und erhalten so schnell und einfach per Knopfdruck Zugang zu mehr Liquidität. Auch Festgelder können neu per Mausklick fixiert werden.

Kundenzentrierte Entwicklung

Die Entwicklung neuer Dienstleistungen erfolgt in enger Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern. Dank der Open Wealth-fähigen IT- und Dienstleistungsarchitektur ist die VP Bank in der Lage, ihr Angebot schnell und effizient auch auf sich rasch verändernde Kundenbedürfnisse auszurichten. Das bestehende Angebot wird sukzessive ausgebaut und auf weitere Kundensegmente wie beispielsweise die Next Gen sowie auf die anderen internationalen Standorte der Bank ausgeweitet. «Unsere Kundinnen und Kunden schätzen unsere Bereitschaft, in neueste Technologien zu investieren sowie unsere individuelle Beratung. Digitale Kommunikationskanäle und Beratungsprozesse werden mittlerweile als selbstverständlich vorausgesetzt. Wir wollen diese Entwicklung an vorderster Front mitgestalten.», so Paul Arni, Group CEO der VP Bank AG. (VPBank/mc)