Kevin Spacey, der Angeklagte

Vor fünf Jahren wurde der Hollywood-Schauspieler Kevin Spacey sexueller Übergriffe beschuldigt. Ab Ende Juni steht er deshalb noch einmal vor Gericht. Hier spricht er zum ersten Mal über sein Leben nach dem Skandal.

Wir haben uns früh am Morgen verabredet, um halb neun in einem kleinen Park am Hafen von Baltimore, seiner Heimatstadt. Einen Tag lang will er mir zeigen, wie er hier lebt: die Lokale, in die er gern geht, das Haus, in dem er wohnt («ein 6-Millionen-Dollar-Schlupfloch in Wasserlage», wie die Daily Mail raunt). Es ist der erste Samstag im Mai dieses Jahres, Tretboote in Drachenform und weisse Jachten schaukeln im Wasser, dahinter erheben sich die hohen Bürotürme von Downtown. Von Weitem sehe ich einen Mann mit weißem Cardigan, blau-weiss gestreiften Shorts und bunten Socken hinter einem Hund einen Hügel herunterstapfen; erst denke ich, es ist ein Tourist, dann erkenne ich ihn.

«Oh my, was für ein schöner Tag!», sagt Kevin Spacey, 63, zur Begrüssung.

