Axon Vibe: Deutsche Bahn belohnt nachhaltiges Reisen mit Schweizer Technologie

Luzern – Erneut lanciert die Software-Firma Axon Vibe aus Luzern eine App mit einem grossen Kunden: der Deutschen Bahn. Die App stellt Gutscheine von Geschäften in Bahnhöfen an Passagiere der Deutschen Bahn aus. Mit dabei ist unter anderem der Brezelbäcker Ditsch, der zum Kiosk-Konzern Valora gehört.

Vergangenes Jahr lancierte die Verkehrsbehörde des US-Staats New York, die MTA, eine App für die Reiseplanung mit dem öffentlichen Verkehr, in der die Technologie und Erfahrung von Axon Vibe stecken. Ende 2023 gab Axon Vibe zudem die Kooperation mit der London Live Bus App bekannt – mit über 6 Millionen Downloads und 1.6 Millionen monatlichen Nutzern die beliebteste ÖV-App in London.

Jetzt gibt die Luzerner Firma eine weitere grosse Kooperation bekannt: mit der Deutschen Bahn. Dabei geht es um die Kundenbindung. Die App stellt Gutscheine von Geschäften in Bahnhöfen an Passagiere für nachhaltiges Reisen aus. Mit dabei ist etwa der Brezelbäcker Ditsch, der zum Kiosk Konzern Valora gehört.

“Passagiere, die mehrfach die Woche mit der Deutschen Bahn reisen, erhalten beispielsweise einen digitalen Gutschein, mit dem sie einen Gratis-Kaffee abholen können. Bei kleineren Verspätungen gibt es zwei Brezel zum ermässigten Preis von zwei Euro”, sagt Roman Oberli, CEO von Axon Vibe.

Die App vereint zwei Vorteile: Die Deutsche Bahn kann Kundinnen und Kunden zum Bahnfahren animieren und die Händler kommen zu Kundschaft. (Axon Vibe/mc/ps)

Über AXON VIBE

Axon Vibe’s KI-basierte Mobilitätsplattform optimiert die täglichen Mobilitätsbedürfnisse von Pendlern und belohnt nachhaltiges Reisen. Das Unternehmen wurde 2014 in Luzern als Nachfolger der Firma Endoxon, welche die Kerntechnologie für Google Maps lieferte, gegründet und baut auf diesem Know-how auf. ÖV-Unternehmen wie die Deutsche Bahn, East Japan Railways und MTA New York steigern damit die Passagierzahlen, entlasten Pendlerströme und verlagern Privatfahrten in den öffentlichen Verkehr. Dies führt unmittelbar zu markanten Reduktionen von Emissionen wie CO2 und Lärm.

Bei Axon Vibe arbeiten rund 100 Ingenieure, Wissenschaftler und Psychologen an fünf Standorten rund um den Globus an der Zukunft der Mobilität.

Axon Vibe