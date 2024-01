BBT kauft die Produkte von IT Surplus aus Basel

Root – BBT hat per 1. Januar 2024 die Produkte der basel-städtischen IT Surplus GmbH erworben. IT Surplus ist im Schweizer Gesundheitswesen für seine drei auf das Scannen und die Texterkennung spezialisierten Softwarelösungen bekannt: surplusCAPTURE, surplusOCR und surplusREADER. Die Übernahme wird rückwirkend auf den 1. Januar 2024 in Kraft gesetzt.

Der Rooter Softwareanbieter erweitert einerseits seine Kompetenzen in der Scanning-Technologie und sichert andererseits den Fortbestand der Applikationen, die auch von der bestehenden Kundschaft eingesetzt werden. Daher sind die Teams von BBTIndividual, dem Kernsystem zur Abwicklung des Krankenversicherungsgeschäfts, längst bestens mit den Surplus-Lösungen vertraut. Durch die vieljährige Praxiserfahrung konnte sich BBT darüber hinaus von der hochstehenden Qualität der Programme überzeugen.

«Mit der Übernahme ist die Business Continuity der Surplus-Produkte sowie deren Wartung und Weiterentwicklung gewährleistet», so Walter Capozzolo, CEO von BBT. «Sowohl unsere bestehenden als auch neuen Kunden, die mit den Surplus-Anwendungen arbeiten, können auf eine zukunftsfähige Partnerschaft bauen. Die Zukunft der Produkte ist gesichert und für Innovation ist ebenso gesorgt». (BBT Software AG/mc/ps)

Über BBT Software AG

BBT Software AG bietet modulare Kernsysteme für Kranken-, Unfall- und Lebensversicherer sowie Absenzen- und Schadenmanagement-Lösungen für Unternehmen. 1996 gegründet, beschäftigt BBT heute rund 60 Mitarbeitende an den drei Standorten Root, Visp und Zermatt und zählt über 65 Kunden aus der Versicherungsindustrie. Mehr als 14’000 Unternehmen arbeiten mit ihrer Schadenmanagement-Software. BBT ist seit 2017 ein Unternehmen der international tätigen Volaris Group.