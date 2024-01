KI: Microsoft führt auf Windows neue Copilot-Taste ein

Redmond – Microsoft gib die Einführung einer neuen Copilot–Taste für Windows 11 PCs bekannt und will damit einen Wandel hin zu einer persönlicheren und intelligenteren Computernutzung einleiten, in der Künstliche Intelligenz nahtlos in Windows eingebettet wird – vom Betriebssystem über den Chip bis hin zur Hardware.

Die Einführung der Copilot-Taste ist die erste bedeutende Änderung der Windows-PC-Tastatur seit fast drei Jahrzehnten, wie Yusuf Mehdi, Corporate Vice President & Consumer Chief Marketing Officer von Microsoft, in einem Blog schreibt. «Wir glauben, dass sie den Menschen die Gelegenheit geben wird, leichter an der KI-Transformation teilzuhaben. Die Copilot-Taste wird neben der Windows-Taste ein zentraler Bestandteil der PC-Tastatur. Wenn die neue Taste gedrückt wird, ruft sie die Copilot-Funktion in Windows auf und bindet so Copilot nahtlos in den Alltag ein», erklärte Mehdi.

In den kommenden Tagen vor und während der CES wird die Copilot-Taste bei neuen Windows 11-PCs der Microsoft-Partner vorgestellt. Die Verfügbarkeit beginnt Ende Februar und erstreckt sich bis zum Frühjahr, einschliesslich der kommenden Surface-Geräte. (Microsoft/mc)