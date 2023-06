Huaweis «Partners of the Year» gekürt

Dübendorf/Zürich – Grosser Andrang gestern am Partnertag von Huawei im Zürcher Marriott-Hotel: viele bekannte Gesichter, aber auch neue Namen. Mehr als zehnjährige loyale und erfolgreiche Partnerschaften brachten einige Dauersieger hervor, die Jahr für Jahr die begehrten Trophäen in wechselnden Kategorien mit nach Hause nehmen dürfen. Die stetigen Investitionen der Partner wie auch seitens Huawei sorgen aber auch dafür, dass das Partnernetzwerk kontinuierlich wächst und das Know-how der Partner immer tiefer und umfassender wird.

Arnold Wang Ke, Director of Enterprise Solutions bei Huawei Technologies Switzerland, resümierte in seiner Einführung die Highlights des Jahres: etwa Huaweis Erfolg mit Fast Track Delivery – der schnellen Bereitstellung von Komponenten innert nur zwei Wochen, die Branchenlösungen, die Huawei für die spezifischen Bedürfnisse, z. B. im Gesundheitswesen, der Bildung, in der Finanz- oder produzierenden Industrie sowie bei Internet Services Providern und vielen mehr, im Portfolio hat, oder der Fokus, den der Technologieausrüster auf grüne, energieeffizientere Lösungen für Netzwerke, Datacenter, Storage und sonstige Hardware und Kommunikationstechnik legt. Auch Cloud in ihren verschiedenen Ausprägungen war ein Thema; zudem präsentierte Channel Director Maurizio Campagnaro einige Updates im Partnerprogramm.

Er würdigte das Partnernetzwerk voller Stolz: «Wir danken all unseren langjährigen Partnern, die schon früh das Potenzial erkannten, dass in unseren Technologien steckt. Kontinuierlich bauen sie ihr Geschäft mit uns aus und sind immer versierter darin, aus den Huawei-Lösungen noch mehr Mehrwert für die spezifischen Bedürfnisse ihrer Kunden herauszuholen. Parallel freut es uns, Jahr für Jahr neue Partner von einer erfolgreichen Zusammenarbeit mit uns zu überzeugen und in das Wachstum ihres Business’ mit unseren Technologien zu investieren.»

Die Awards 2023 gingen in den einzelnen Kategorien an:

IT Partner of the Year

Infoniqa SQL AG (ab 1. Juli: SONIO)

IP Partner of the Year

Axpo WZ-Systems AG & Argonet SA

Distribution Partner of the Year

Absolut Distribution AG

Growth Partner of the Year

Telsys AG

Newcomer Partner of the Year

Upgreat AG

Breakthrough Partner of the Year

AEK AG

Innovation Partner of the Year

Abraxas Informatik AG

Service Partner of the Year

Swisscom AG

MSP of the Year

UMB AG

Solution Excellence Partner of the Year

Belsoft Infortix AG

(Huawei/mc/ps)